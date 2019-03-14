竹東下水道管線下周起施工 部分車道將封閉

2019-03-14 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣竹東鎮下水道第二期管線工程，從下周四21日起陸續在不同路段進行道路及週邊巷弄內，污水下水道管線道路挖掘施工區域路面銑刨加鋪，施工期間部分車道將封閉，若遇雨施工則順延，新竹縣府工務處提醒民眾，施工期間施工路段請勿停放車輛。

3月21日早上8點至23日下午5點，施工路段為東寧路二段247巷、大林路、中豐路三段、中正南路及週邊巷弄內；3月25日(星期一) 早上8點至27日(星期三) 下午5點，則是中豐路二段、中豐路三段、和江街及週邊巷弄內。

3月28日早上8點至30日下午5點，施工路段為中豐路三段、研究路及週邊巷弄內；4月1日早上8點至2日下午5點，則在和江街、中正路、長春路一段及週邊巷弄內。以上路段施工期間預計施工路段單向車道封閉。

另外，4月2日從晚上10點到隔天早上6點，將進行東寧路二段190到302號〈學前路口至健行路口〉、健行路50號前至與大林交叉路口，污水下水道管線道路挖掘施工區域路面銑刨加鋪，施工期間施工路段雙向車道封閉。