親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

萬能科大與遠東航空簽MOU技術合作 打造航空城技術基地

2019-03-14 16:07聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

萬能科技大學與遠東航空公司強化航空產學合作，今天由遠航總經理曾金池、萬能科大莊暢校長代表，簽署產學合作意向書。結合雙方專業、資深師資與先進設備及優秀人才，以嶄新的合作概念進行雙向互動交流，期望為產業與學校提供技術合作的交流管道。

遠航總經理曾金池表示，遠東航空公司始終致力於產學合作推展，提供新概念的服務，這次與萬能科技大學簽署雙方產學合作意向書後，除了增進產學之間密切的技術經驗交流，萬能科大也將成為桃園航空城相關業界的技術研發基地，以及企業截流人才、提前培訓人力的儲訓基地。

萬能科大校長莊暢說，萬能是唯一座落在桃園航空城內的科技大學，擁有得天獨厚的地利之便，這次與遠東航空簽署產學合作意向書，專業培育台灣航空專業人才，也讓學生能在求學期間打下就業專業基礎，達成畢業即就業的學習成效。莊暢校長並指出，許多學生參與「升空實習」與「機師雙聯學位」計畫，畢業後夢想成真，成為航空產業的專業人才。

萬能科大表示，學校無論設備儀器、師資或技術人力都有深厚的積累，近年透過多個教育部技職再造相關計畫支持，購置設備培育人才，包括航空機電計畫、精密製造計畫、物流倉儲生產力4.0計畫，全力培育航空修護人才、航空精密零件製造人才及結合雲端、智慧機器人和物聯網，從事智慧倉儲的物流專業人才。

萬能科大培育全方位的航空專業人才，包括工業管理系航空精密機械組培育航空精密零組件製造加工人才，航空光機電系培育飛機維修人才，航空暨運輸服務管理系培育航空服務人才，斥資數千元萬採購多台CNC車/銑床、車銑複合加工機、五軸同動切削加工中心機，並設立乙丙級飛機修護專業證照考場，還購置實體飛機、機棚、模擬機艙、模擬飛航駕駛等重型教學設備。

萬能科大也與在地高中職相關科班合作，同時開放周邊工業區相關廠商使用學校資源，與使用同款機台的業界廠商，進行實務交流及技術研發，拓展產學合作的層面。

遠航總經理曾金池(左)與萬能科大校長莊暢（右）簽MOU後，贈萬能科大飛機模型。圖...
遠航總經理曾金池(左)與萬能科大校長莊暢（右）簽MOU後，贈萬能科大飛機模型。圖／萬能科大提供
分享

遠東航空遠航
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

竹東下水道管線下周起施工 部分車道將封閉

2019-03-14 16:48

竹市南隘路被倒廢土 議員疑惑：一座山兩三年間被挖空

2019-03-14 15:34

改善車輛視線死角 楊梅高上路截彎取直有譜

2019-03-14 13:38

竹縣中小學生免費營養午餐 今年9月加碼在地有機食材

2019-03-14 12:30

竹縣高接梨災損嚴重 損失率達20%每公頃救助6萬元

2019-03-13 23:49

老眷村「文創巢」、繽紛貨櫃藝文巿集 文青秘境在這

2019-03-13 23:44

增社工 勤宣導 桃市要求精準通報

2019-03-13 23:29

竹市東門國小圍牆打開規劃通學步道 串起綠色廊帶

2019-03-13 23:29

環團籲市長鄭文燦 儘速指定大潭藻礁為暫定自然地景

2019-03-13 23:15

閱來閱幸福 益品書屋到三灣 翻轉孩子的未來

2019-03-13 23:12

虐童案 藍議員批桃市防護網破大洞

2019-03-13 23:00

桃園會展中心過關 落腳機捷體育園區站 明年動工

2019-03-13 22:26

下個王品創辦人就是你 戴勝益分享閱讀好處

2019-03-13 18:39

桃園最年輕局長 跆拳道國手莊佳佳今宣誓就職體育局長

2019-03-13 16:56

提供免費WiFi熱點洗手間旅服 苗栗新增8處借問站

2019-03-13 15:49

寶山桶柑打知名度 媒合連鎖茶飲

2019-03-13 14:32

41億元桃園會展中心獲國發會核定 明年動工

2019-03-13 11:24

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

心疼！高嘉瑜撞得鼻青唇腫 竟怪玻璃擦得太乾淨

2019-03-13 18:51

只有宜蘭人才懂 這家超市CP值完封全聯、頂好

2019-03-14 09:43

他種出手掌大的巴掌蓮霧 市場零售單粒就要200元

2019-03-13 18:45

搶在政府春遊補助前 台東5特色飯店住一天送一天

2019-03-14 11:13

桃園最年輕局長 跆拳道國手莊佳佳今宣誓就職體育局長

2019-03-13 16:56

淡北道路「重考一次」！環評委員 4月底前補件再審

2019-03-13 19:41

你有多強！月領2萬3到10萬 嘉義馬稠後徵才

2019-03-14 11:05

重現百年香路！台南下營茅港媽徒步到大天后宮參謁

2019-03-14 12:24

嘉義版曼哈頓懸日 市民瘋追日可惜雲層稍厚

2019-03-13 18:36

淡江大橋主橋段動工！ 2024年完工可省25分鐘車程

2019-03-14 11:19

好美的門票！ 阿里山森林遊樂區花季限定紀念票券

2019-03-14 09:23

台南人不知湯德章是誰 民間團體堅持設紀念館

2019-03-13 17:03

民眾瘋懸日建議封街 嘉義市府：仍待評估

2019-03-14 14:23

高美館、東京森美術館攜手推出《太陽雨》 早鳥票開賣

2019-03-13 19:37

柯文哲到處砍錢 汪志冰：龍山文創B2年燒3千萬、來客個位數

2019-03-14 15:13

麻豆文旦滯銷倒果園？ 黃偉哲：別移花接木傷害農民

2019-03-14 14:38

宜蘭原救國團大樓整修命名龍鄉樓 紀念西鄉菊次郎

2019-03-13 18:59

越籍台灣媳婦病後重生 發願行善助上萬弱勢

2019-03-13 17:43

新北擬開放紅線夜間停車 新莊4月首波實施2.4公里

2019-03-13 17:31

「太岳之胤」古蹟公告被撤銷 文史團體質疑違法

2019-03-13 21:15

影╱北市仁愛敦化圓環一年223事故 警公布行車記錄撞車畫面

2019-03-13 21:02

淡江大橋主體工程終於開工 小英與侯友宜一起動土

2019-03-14 12:44

逢甲商圈消費力下滑 去年重演「金融海嘯」

2019-03-13 23:44

高市毒防局長楊華中 運發局長程紹同

2019-03-13 17:50

新北環狀線二階、萬大線二期 2年內動工

2019-03-13 23:54

豐原天空很熱鬧黑鷹直升機群飛 歐巴桑也停車拍照

2019-03-14 10:18

台南市議會也能賞花燈 七彩時光隧道好吸睛

2019-03-14 10:46

選舉違規舉發最多 王麗萍質疑李進勇不適任中選會主委

2019-03-13 17:06

新北無人巴士明年營運 北市：目前無時程表

2019-03-13 23:21

台南都會區北外環道路工程經費 閣揆蘇貞昌允諾協助

2019-03-13 18:48

台南北外環道路百億工程經費 蘇揆允協助

2019-03-14 00:07

烏來峽谷馬拉松變體訓項目 新北：歡迎來路跑

2019-03-13 17:37

雲林台灣好行 雙路線新增6大景點

2019-03-14 10:17

3年前他80歲生日種苗木 現在變小樹林了

2019-03-14 12:04

北市3處公宅租金漲 漲幅最高24%

2019-03-14 00:33

貨出去、錢進來！中市辦首屆購物節 滿500可抽千萬豪宅

2019-03-14 15:24

老眷村「文創巢」、繽紛貨櫃藝文巿集 文青秘境在這

2019-03-13 23:44

高美燈塔其實有2座 一座在高美濕地一座在派出所

2019-03-14 10:22

淡江大橋動工侯友宜盼再相會 蔡英文：一定會見面合作

2019-03-14 12:37

花蓮返鄉專車放寬在地工作者購票 遭批看得到吃不到

2019-03-14 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top