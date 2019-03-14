萬能科大與遠東航空簽MOU技術合作 打造航空城技術基地

2019-03-14 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



萬能科技大學與遠東航空公司強化航空產學合作，今天由遠航總經理曾金池、萬能科大莊暢校長代表，簽署產學合作意向書。結合雙方專業、資深師資與先進設備及優秀人才，以嶄新的合作概念進行雙向互動交流，期望為產業與學校提供技術合作的交流管道。

遠航總經理曾金池表示，遠東航空公司始終致力於產學合作推展，提供新概念的服務，這次與萬能科技大學簽署雙方產學合作意向書後，除了增進產學之間密切的技術經驗交流，萬能科大也將成為桃園航空城相關業界的技術研發基地，以及企業截流人才、提前培訓人力的儲訓基地。

萬能科大校長莊暢說，萬能是唯一座落在桃園航空城內的科技大學，擁有得天獨厚的地利之便，這次與遠東航空簽署產學合作意向書，專業培育台灣航空專業人才，也讓學生能在求學期間打下就業專業基礎，達成畢業即就業的學習成效。莊暢校長並指出，許多學生參與「升空實習」與「機師雙聯學位」計畫，畢業後夢想成真，成為航空產業的專業人才。

萬能科大表示，學校無論設備儀器、師資或技術人力都有深厚的積累，近年透過多個教育部技職再造相關計畫支持，購置設備培育人才，包括航空機電計畫、精密製造計畫、物流倉儲生產力4.0計畫，全力培育航空修護人才、航空精密零件製造人才及結合雲端、智慧機器人和物聯網，從事智慧倉儲的物流專業人才。

萬能科大培育全方位的航空專業人才，包括工業管理系航空精密機械組培育航空精密零組件製造加工人才，航空光機電系培育飛機維修人才，航空暨運輸服務管理系培育航空服務人才，斥資數千元萬採購多台CNC車/銑床、車銑複合加工機、五軸同動切削加工中心機，並設立乙丙級飛機修護專業證照考場，還購置實體飛機、機棚、模擬機艙、模擬飛航駕駛等重型教學設備。