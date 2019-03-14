竹市南隘路被倒廢土 議員疑惑：一座山兩三年間被挖空

2019-03-14 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市南隘路一處山坡地從2年前開始就遭人堆置廢棄土石和建築廢棄物，佔地千坪以上，過去好一陣子沒動靜，最近發現又開始堆置，民眾、民代向市府檢舉，覺得無動靜，也擔心雨季來臨，山坡地可能導致土石流，要求市府能展現公權力，遏阻不肖業者惡行。

時代力量新竹市議員廖子齊表示，「這起發生在我家附近（南隘）的濫墾傾倒案，去年就任後，就接獲該案陳情、開始追蹤的我，心中也是滿腹疑惑，兩三年間，一座山就這麼被挖空、被營建剩餘土石方填滿」。廖子齊認為市府本可依法限期改善，並「按次」連續處罰，勒令業者停工到行為人改正、回復原狀為止，「市府卻遲至兩年後的今天才移送檢方」。

產發處說明，市府於106年10月、108年1月接獲檢舉即至案發地會勘，106年一案第一時間已依《水土保持法》針對地主開罰8萬；108年接獲同址檢舉通報後，隨即啟動與地檢署的合作機制，將地主移送地檢署偵辦；產發處強調，市府皆於第一時間嚴懲地主，並聯合檢調單位一起遏止犯罪，絕不寬貸。

產發處長吳甲天指出，106年10月、108年1月接獲檢舉，兩案雖同址但為兩獨立事件，106年該案已於同年度開罰，並於107年6月確認該地已恢復植物生長，符合《水土保持法》復原規定。108年接獲通報，該地又再發生違反《水土保持法》案件，市府產發處立刻啟動與地檢署的合作機制，主動將地主移送地檢署偵辦，打擊不法未曾中斷。