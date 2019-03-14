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竹縣中小學生免費營養午餐 今年9月加碼在地有機食材

2019-03-14 12:30聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣政府農業處今天上午在縣農會活動中心，舉辦「農戶供應端」的政策說明會，邀縣內...
新竹縣政府農業處今天上午在縣農會活動中心，舉辦「農戶供應端」的政策說明會，邀縣內近百家有機農場參加。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣長楊文科兌現競選時「免費營養午餐加碼有機食材」的承諾，將在108年9月第一學期開始，正式升等新竹縣轄下120所國中小營養午餐，讓5萬名國中小學生一週享用2次在地有機蔬菜。縣府農業處今天上午在縣農會活動中心，舉辦「農戶供應端」的政策說明會，邀縣內近百家有機農場參加。

楊文科表示，初期以一週2次只是起手式，未來將朝每週3、4次，甚至天天供應為目標，讓孩子安心、吃健康、吃營養，讓家長放心，並希望是農業縣的新竹縣能領先落實地產地消費，減少食物里程，為生存的環境盡一分心力。

農糧署北區分署長蘇宗振表示，新竹縣是國內少數將有機蔬菜供應平台導入學生營養午餐的縣市，農糧署將全力配合縣政府及農會，建置相關軟硬體，如有機農戶的生產獎勵、運輸車輛、集貨場及檢驗設備。

農業處表示，新竹縣輔導建置公營及自營有機集團栽培區、設立有機農夫市集及有機多元行銷、消費宣導及推廣有機食農教育，並推動相關補助，截至108年1月底止，新竹縣通過有機驗證農戶數92戶、面積151.28公頃。

教育處指出，縣轄中小學每週有機蔬菜需求量預估10噸，一年期400噸，為建立穩定的供銷模式，將與農業處一同媒合學校直接與竹縣有機農戶或新竹縣在地有機蔬菜供應平台簽約供應。

楊文科也表示，新竹縣要推動有機營養午餐的食育政策，讓縣內有機蔬菜供應平台順暢運轉，串連供需2端，擴大在地有機蔬菜的穩定需求量，讓學童吃的健康，進而設置新竹縣有機蔬菜物流中心，打造有機蔬菜供應鏈。

參加說明會的尖石鄉農戶徐榮偉說，有機菜的價格穩定，比較不受市場波動，楊縣長全面推動國中小營養午餐吃有機食材，孩子更健康，農戶也可計畫生產，是雙贏的做法。同樣是尖石鄉農戶的童紹華則表示，希望未來有穩定的有機蔬菜需求量，並告知農民根莖類及葉菜類的配比，讓農民有所依循，有計畫的分配到各部落種植。

108年9月第一學期開始，新竹縣轄下120所國中小營養午餐正式升等，5萬名國中小...
108年9月第一學期開始，新竹縣轄下120所國中小營養午餐正式升等，5萬名國中小學生一週可享用2次在地有機蔬菜。圖／聯合報系資料照片
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營養午餐楊文科
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