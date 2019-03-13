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下個王品創辦人就是你 戴勝益分享閱讀好處

2019-03-13 18:39聯合報 記者范榮達╱即時報導

益品書屋巡迴展今天到苗栗縣三灣鄉圖書館，主題「餐飲．翻轉孩子的未來」，20個書櫃、400本餐飲書供借閱，王品集團創辦人、益品書屋董事長戴勝益到場分享閱讀好處多多 ，他期待培育出下一個王品創辦人。

「餐飲．翻轉孩子的未來」今天展出到3月26日，苗栗縣長徐耀昌、三灣鄉長溫志強、國立政治大學創新及創造力研究中心主任劉吉軒及戴勝益等人今天到場，許多學生迫不及待借閱，戴勝益表示，若熟讀400本書籍精華，保證可具備25年不發脾氣、英文能力漸強、讚美他人及永不放棄的能力等多項專長。

他說，餐飲類書籍閱讀很療癒，看完還能學以致用，他就是讀了很多書籍，25年前成立王品集團，期許巡迴書展能培養出下一個王品創辦人，國內若增加到10名，就提供15萬人就業，失業和低薪問題就可解決了。

戴勝益認為閱讀是獲得知識最有效的方式，還能多元學習與提升精神層次，曾有人問他「閱讀會不會被3C取代」，他最近出國發現，亞馬遜實體書店不減反增，表示閱讀人口並未減少，看書還有3件好事，除獲得獨立思考能力，可對抗名嘴災害，並擁有高水準的美育，增加家庭幸福減少摩擦。

徐耀昌感謝益品書屋，提供餐飲主題相關的400本精彩好書帶到偏遠的三灣，不僅可以打開孩子和鄉親的閱讀視野，更希望孩子從書籍中找到開啟餐飲世界的新未來。

劉吉軒表示，國教署委託的平台計畫係協助聯結偏鄉學校與社會資源，4年來已成功媒合逾120所學校取得多元教育資源。

溫志強指出，各界對三灣圖書館支持與肯定，讓他去年獲得圖書館傑出人士貢獻地方首長獎，三灣接著獲評最具閱讀競爭力第一名殊榮，益品書屋挹注400本餐飲好書，館內資源更豐富而精彩。

益品書屋巡迴展到苗栗縣三灣鄉圖書館，推出「餐飲．翻轉孩子的未來」主題展。記者范榮...
益品書屋巡迴展到苗栗縣三灣鄉圖書館，推出「餐飲．翻轉孩子的未來」主題展。記者范榮達／攝影
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益品書屋巡迴展今天到苗栗縣三灣鄉圖書館，王品集團創辦人、益品書屋董事長戴勝益分享...
益品書屋巡迴展今天到苗栗縣三灣鄉圖書館，王品集團創辦人、益品書屋董事長戴勝益分享閱讀好處。記者范榮達／攝影
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益品書屋巡迴展今天到苗栗縣三灣鄉圖書館，學生迫不及待借閱。記者范榮達／攝影
益品書屋巡迴展今天到苗栗縣三灣鄉圖書館，學生迫不及待借閱。記者范榮達／攝影
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三灣圖書館徐耀昌苗栗縣
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