提供免費WiFi熱點洗手間旅服 苗栗新增8處借問站

2019-03-13 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣強化旅遊諮詢及服務，今年新增8處「借問站」，盼結合在地特色餐飲、特產及旅宿據點的服務，提供遊客旅遊資訊及更貼心、熱情的互動。

今年新增借問站包括頭份「蘆竹湳古厝風情館」、三灣「三灣梨鄉休閒農業區發展協會」、頭屋「152日安咖啡」、苗栗「老家藝文生活空間」、獅潭「印象雲南食府」、泰安「泰雅文物館」、三義「月台茶棧」、大湖「十份棟老茶亭」等8處，加上原有的18處，全縣借問站達26處。

苗栗縣文化觀光局指出，借問站提供旅客各式旅遊資訊服務，如問路、觀光諮詢、免費WiFi熱點、洗手間、旅遊摺頁索取等，借問站店家將秉持親切、熱情的服務態度與每位來借問的旅客互動，提供旅遊最新動態。

縣府推廣友善借問站，今年特別結合苗栗吉祥物「貓裏喵」造型，設計5款苗栗借問站限定版紀念品，包括半立體明信片、手機擦拭布、宣傳磁鐵、宣傳小方巾、宣傳便條紙及彩虹筆等。

文觀局觀光行銷科表示，縣府官方臉書粉絲團「苗栗玩透透」正舉辦一系列借問站網路抽獎活動，歡迎民眾上網至粉絲團搜尋相關訊息，踴躍參加抽獎，有機會一次獲得5款借問站限定版紀念品。