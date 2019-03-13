親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

Google信箱和硬碟傳故障 PTT網友直呼：世界末日

5大案點燃長榮經營權戰火 兩位阿哥槓上女老董

41億元桃園會展中心獲國發會核定 明年動工

2019-03-13 11:24聯合報 記者張裕珍╱即時報導

總金額高達41億元的桃園會展中心的綜合規劃案近日獲得行政院國發會通過核定，市長鄭文燦今天早上在市政會議上宣布這項好消息，他說，桃園會展中心將落腳機場捷運A19體育園區站旁，綜合規劃通過核定後，目標今年發包設計完成１、明年動工，2022年底完工，屆時將成為北台灣最大面向國際會展中心。

桃園會展中心計畫源起為信義世貿展覽館原計劃遷址到桃園高鐵特定區，計畫放棄後，市府改推動桃園會展中心計畫，市府為代辦單位，該計畫與大台南會展中心、水湳國際會展中心同時提交可行性報告及綜合規劃，經國發會審查多時後，終於在11日核定通過。

市府規畫在青埔地區機場捷運A19體育園區站旁設置會展中心，占地面積2.8公頃，會展中心鄰近國際機場、機場捷運及高鐵等交通優勢，經濟部國貿局去年完成預算編列，市府也完成環評等相關作業等，國發會於11日核定綜合規畫。

「桃園會展中心將以會議為主，展覽為輔！」鄭文燦說，桃園會展中心內將有國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施，作為未來辦理國際會議、展覽及研發交流活動之重要場所，並可舉辦各種演唱、集會、體育賽事等大型活動，國際會議中心各提供2000人、800人會議室個1間，250人會議室2間、100人會議室5間，另國際展覽館可提供600個攤位。

鄭文燦進一步表示，配合「亞洲．矽谷」計畫，桃園會展中心未來市府的對應窗口為經濟發展局，興建階段將委由工務局新建工程處發包施工，目標明年動工，相信具規模的桃園會展中心也能帶動周邊飯店投資等，帶來商機。

總金額高達41億元的桃園會展中心的綜合規劃案近日獲得行政院國發會通過核定，市長鄭...
總金額高達41億元的桃園會展中心的綜合規劃案近日獲得行政院國發會通過核定，市長鄭文燦今天早上在市政會議上宣布這項好消息，將展開規劃設計發包。記者張裕珍／攝影
分享

機場捷運鄭文燦體育

相關新聞

寶山新鮮桶柑與烏龍茶的巧遇 「橘香烏龍」創意上市

2019-03-13 07:55

一卡皮箱闖蕩天下 國際品牌設計師彭雄渾歸國投身公益

2019-03-13 07:38

蘆竹五福市地重劃 地主抗議配地低

2019-03-12 23:43

桃、竹非營利幼兒園動土

2019-03-12 23:36

竹縣抽檢2成5窄巷有違停 恐影響救災

2019-03-12 23:35

想換冷氣冰箱的民眾注意！ 竹縣最高補助1.5萬

2019-03-12 17:53

竹縣第一間非營利幼兒園今動土 明年9月招生272人

2019-03-12 15:05

廚師變香料獵人 煮出熱銷麻辣燙

2019-03-12 14:24

違規車停專找巷弄開單 桃園警方：檢舉魔人不斷檢舉

2019-03-12 14:04

謝謝妳們！ 桃市辦園遊會慶婦女節

2019-03-12 09:36

堅持麻辣滋味 平價小吃創1小時賣百碗商機

2019-03-12 09:01

「志工充實我的人生」 80歲阿公服務他人找到快樂

2019-03-12 07:49

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

蘆竹市地重畫延宕40年 地主不滿配地少13趴座談沒結論

2019-03-12 18:57
看更多

熱門文章

張麗善違規幫學生打疫苗 雲林縣衛生局依法開罰

2019-03-12 13:41

違規車停專找巷弄開單 桃園警方：檢舉魔人不斷檢舉

2019-03-12 14:04

影／整個嘉義市都是牠的運動場 人猴大戰7年終落幕

2019-03-12 15:27

影／基隆愛三路水溝噴惡臭美食倒胃口 元兇是大樓汙水

2019-03-12 15:05

200萬斤文旦倒水庫？ 經濟部：假新聞！文旦才剛開花

2019-03-13 05:57

當燈會志工很驕傲 日本人大喊：我們的屏東很強

2019-03-12 16:35

高雄火鍋「可利亞」博愛店關門 業者：房東收回蓋大樓

2019-03-12 14:40

台中帥哥正妹警職麻豆想婚了！ 東京鐵塔熄燈浪漫求婚

2019-03-12 15:55

想換冷氣冰箱的民眾注意！ 竹縣最高補助1.5萬

2019-03-12 17:53

林口交流道南出匝道5月禁左轉 少10分鐘塞車時間

2019-03-12 16:22

梅山鄉紫藤花將盛開 預約花下茶席和體驗炒咖啡

2019-03-13 07:39

顏清標的帥二子和正妹已育有二子女 本周日補請喜宴

2019-03-12 14:01

紓緩龜山交通 林口交流道南下文化一路5月起禁左轉

2019-03-12 15:45

台籍日本兵逃過轟炸死劫 返廟謝神60年不間斷

2019-03-12 19:18

影／林鳳營落羽松爆紅 魏應充：是為給牛好的環境

2019-03-12 20:12

中捷曾開放200里長搭乘 交通局爆：未完工試乘有危險

2019-03-12 16:38

超有趣幾米解謎遊戲！淡海輕軌1秒變「實境解謎」驚奇遊樂場

2019-03-12 16:31

違規為學生施打疫苗遭罰 張麗善道歉自繳罰鍰

2019-03-12 20:20

流浪狗群聚居民恐慌 防疫人員誘捕被恐嚇「會下地獄」

2019-03-12 13:12

獼猴嘉市玩透透 7年「人猴大戰」終落網

2019-03-13 00:15

藍營率眾抗議房屋稅 黃偉哲：懷疑有立委選舉動機

2019-03-12 16:05

清潔隊員疑將民眾回收物攜出遭PO網 高市環局：嚴格查辦

2019-03-12 21:21

國民黨基市主委要選立委 地方大咖助陣力挺

2019-03-12 13:43

竹縣第一間非營利幼兒園今動土 明年9月招生272人

2019-03-12 15:05

41億元桃園會展中心獲國發會核定 明年動工

2019-03-13 11:24

台中捷運綠線 盧秀燕：有信心明年底前通車

2019-03-12 23:41

寶山新鮮桶柑與烏龍茶的巧遇 「橘香烏龍」創意上市

2019-03-13 07:55

雲林口湖一年產6千噸台灣鯛 養殖業者盼推漁電共生

2019-03-12 16:31

阿里山百年櫻王滿開 森鐵花季加開檜木車廂

2019-03-12 14:21

淡海輕軌轉乘北捷連通道 七月前可完工

2019-03-12 20:28

畫面突兀又心酸！台東民眾候車亭撐傘等公車

2019-03-13 11:29

一次性、美耐皿餐具 北市場館明年起全禁用

2019-03-12 23:37

萬金杜鵑花年產值4千萬元 侯友宜：將打造花海地景

2019-03-12 14:17

年產值逾億元 台南將軍蘆筍上市

2019-03-12 16:26

中市社會住宅不一樣 邀名建築師規畫媲美豪宅

2019-03-12 21:50

拿春遊補助來去高雄玩！鹽埕古早味小吃五選

2019-03-13 10:59

敢坐嗎？無人駕駛巴士最快明年初淡水開始營運

2019-03-13 10:37

屏東鄉鎮圖書館1年買書錢 僅獲補助1.4萬元

2019-03-12 21:18

金山溫泉大改造 前瞻計畫「城鎮之心」將投注7.9億

2019-03-12 13:40

蘆竹市地重畫延宕40年 地主不滿配地少13趴座談沒結論

2019-03-12 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top