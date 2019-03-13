41億元桃園會展中心獲國發會核定 明年動工

2019-03-13 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



總金額高達41億元的桃園會展中心的綜合規劃案近日獲得行政院國發會通過核定，市長鄭文燦今天早上在市政會議上宣布這項好消息，他說，桃園會展中心將落腳機場捷運A19體育園區站旁，綜合規劃通過核定後，目標今年發包設計完成１、明年動工，2022年底完工，屆時將成為北台灣最大面向國際會展中心。

桃園會展中心計畫源起為信義世貿展覽館原計劃遷址到桃園高鐵特定區，計畫放棄後，市府改推動桃園會展中心計畫，市府為代辦單位，該計畫與大台南會展中心、水湳國際會展中心同時提交可行性報告及綜合規劃，經國發會審查多時後，終於在11日核定通過。

市府規畫在青埔地區機場捷運A19體育園區站旁設置會展中心，占地面積2.8公頃，會展中心鄰近國際機場、機場捷運及高鐵等交通優勢，經濟部國貿局去年完成預算編列，市府也完成環評等相關作業等，國發會於11日核定綜合規畫。

「桃園會展中心將以會議為主，展覽為輔！」鄭文燦說，桃園會展中心內將有國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施，作為未來辦理國際會議、展覽及研發交流活動之重要場所，並可舉辦各種演唱、集會、體育賽事等大型活動，國際會議中心各提供2000人、800人會議室個1間，250人會議室2間、100人會議室5間，另國際展覽館可提供600個攤位。