田野蕨類成特色教材 廣興國小推食農教育

2019-03-13 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市八德廣興國小全校面積不到1公頃，前後更有農田包夾，十多年前善用地利優勢，以「蕨類」為主軸發展校內美學空間，更發展獲得環境特色教育學校認證，讓孩童從小培養對環境敏感度，了解食材根本也更友善環境。

校長張瓊友指出，近年來八德區隨著建設不斷進駐，包括捷運工程、新建案陸續動工，也帶動八德地區發展。擁有32年歷史的廣興國小，目前全校僅12班，師生約200多人，就規模來說為市郊小校，校舍周圍仍被稻田、菜園所包圍，相較於新興發展區域，多了純樸自然風貌。

張瓊友指出，過去校內圍牆角落本來就有蕨類植物生長，尤其在潮濕環境下容易存活，但過去廣興國小資源不足，僅用廢輪胎種植蕨類，容易生青苔，而孩童在周邊觀賞植物時，常常不小心滑倒受傷，讓教師家長十分憂心。

為此，校方四處爭取經費，近年來全面更新校園環境，打造「蕨美學習步道」「蕨美吉園圃」等，於校內種山蘇、腎蕨、鹿角蕨、小毛蕨、鳳尾蕨等蕨類約20多棵，並規劃「食用植物教學區」以及「原生蕨類物種栽植區」，以大自然植物作為環境教材，讓學生親眼認識蕨類本體，加深知識廣度。

其中，鹿角蕨因其附生於樹幹外側，葉片垂彎彷彿鹿角般，富有十足特色，此外蕨類對一般人來說顏色皆為綠色，較難以分辨，包括山蘇為可食用植物，在野外能見度高，未來小朋友若登山或到野外踏青，透過食農教育課程訓練下，學生未來可明確指認出蕨類名稱，更加親近大自然。