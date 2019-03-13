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寶山新鮮桶柑與烏龍茶的巧遇 「橘香烏龍」創意上市

2019-03-13 07:55聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣寶山鄉的桶柑品質優良獲農委會青睞，農糧署北區分署媒合鮮茶道，選用寶山鄉產銷履歷桶柑和國產凍頂烏龍茶，即日起推出季節限定橘香烏龍新飲品，要讓民眾品嘗正港臺灣特色水果飲料。

創意飲品主角是來自寶山鄉有產銷履歷的優質桶柑，青農余振全是全鄉唯一擁有產銷履歷的果農，他表示，當農會告知鮮茶道想合作時非常高興，因為這是幫寶山桶柑打知名度的好機會。余振全有產銷履歷認證的桶柑果園約1.3公頃，一年產量約6萬台斤，目前已提供鮮茶道2批共1萬8000台斤的桶柑。

余振全指出，提供給鮮茶道的桶柑是做成果汁，有些桶柑賣相雖有瑕疵，但卻是當令水果，不影響品質，鮮茶道也願意接受，會讓更多農民願意加入產銷履歷，農民有更多與廠商與政府合作的機會，讓民眾吃得更安心。

寶山鄉農會總幹事陳信良說，寶山鄉的桶柑品質全台有名，果肉緊密、飽滿多汁又香甜可口甘美的桶柑，富含維生素Ｃ、礦物質及纖維素等營養成分。

農糧署北區分署長蘇宗振表示，國產凍頂烏龍茶具經久耐泡、茶味甘醇且持久回甘的特性，以其為原料製成的半球形半發酵茶為基底，輔以蜂蜜自然甜味的點綴及小紫蘇的酸甜口感，讓人喉韻回甘。

北區分署表示，全台首次採用產銷履歷桶柑和國產凍頂烏龍茶的組合，讓消費者不僅品嘗到當季最正港臺灣特色水果飲料，並能促進水果的知名度及附加價值，強化消費者對「在地生產」的認同。

即日起，全台300間鮮茶道門市均能購買到季節限定版「橘香烏龍」飲品，歡迎民眾品嘗國產鮮果與茶葉的甘甜滋味。

余振全表示，提供給鮮茶道的桶柑因為成品是做成果汁，有些桶柑賣像雖有瑕疵，但不影響...
余振全表示，提供給鮮茶道的桶柑因為成品是做成果汁，有些桶柑賣像雖有瑕疵，但不影響品質。圖／余振全提供
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寶山鄉青農余振全目前已提供鮮茶道2批共1萬8000台斤的桶柑，後續鮮茶道會看各地...
寶山鄉青農余振全目前已提供鮮茶道2批共1萬8000台斤的桶柑，後續鮮茶道會看各地的飲品銷售狀況，再決定是否增加桶柑供應量。圖／余振全提供
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寶山鄉青農余振全有產銷履歷認證的果園大約1.3公頃，一年桶柑產量約6萬台斤。圖／...
寶山鄉青農余振全有產銷履歷認證的果園大約1.3公頃，一年桶柑產量約6萬台斤。圖／余振全提供
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