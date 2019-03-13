一卡皮箱闖蕩天下 國際品牌設計師歸國投身公益

2019-03-13 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



出生於新竹的國際藝術家彭雄渾，在國外闖蕩多年，如今返鄉開設個人藝術展「燦爛人生•重返風城Life in Color」，展出近20件繪畫創作，展現自己對生命的熱情與創意，展覽期間開設公益兒童創作工作坊，讓大人小孩都能在參與中認識藝術、發揮創意。

藝術家彭雄渾是道地的新竹囝仔，年輕時離鄉背井北上工作，不到30歲就自行創業，獨自帶著一卡皮箱遠赴歐洲做生意，成為台灣80年代箱包貿易的首批先鋒，對色彩與美感極為敏銳的他，曾擔任國際品牌班尼頓獨家授權的首席設計師長達6年，是台灣最早期的品牌聯名設計師。

燦爛一生後，理應安享退休生活的彭雄渾，開始全心投入抽象繪畫創作，並參與藝術公益，希望鼓舞公眾在生活中接觸藝術。彭雄渾今年推出新竹市重要建築新竹火車站與東門城作為主題作品，展覽後也將兩幅畫作贈予新竹市政府。

其中，新竹市長林智堅對其中新竹火車站作品特別有感，他表示，新竹火車站是1913年的建築，不僅承載了新竹人重要的回憶，更是「許多愛情故事發生的地方」，彭雄渾以絢麗、大膽用色的創作方式，勾起他許多青春回憶，並承諾市府團隊會找洽當的地點妥善展出、保存。

彭雄渾表示，離開家鄉多年，周遊世界一周終於回到故鄉辦展，過去從商多年，設計箱包，退休後重拾畫筆，想把台灣人生活的熱情呈現給全世界；投入藝術公益，起因於孫女畫畫的過程，讓他憶起童年時期與父親學畫時，無拘無束、不受限的創作方式。