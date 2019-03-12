蘆竹市地重畫延宕40年 地主不滿配地少13趴座談沒結論

2019-03-12 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市蘆竹區五福市地重畫區延宕40年未完成，因應南崁地區人口成長、國小不夠，市府今天下午在蘆竹舉辦該重畫區興建五福國小及配地說明座談會，市府提出地主配地四成二，低於規定配地五成五，引起地主不滿，質疑權益受損、要求補償，地主意見多，最後沒有結論，市議員褚春來希望市府以重畫基金補償地主權益，化解地主抗議。

蘆竹區五福市地重畫區總面積3.45公頃，位於南崁三級古蹟五福宮對面，前桃園縣府時代規畫至今逾40年，市政府因應南崁外來人口移入，新生子女增加，國小不夠，計畫在該重畫區興建面積約2公頃的五福國小，解決南崁新生入學需求，市府都委會已在上月底通過該市地重畫區變更案。

市府地政局舉辦這項座談會，爭取地主、土地過半數同意徵收，當地里長、民代和地主、居民30多人參與，多位地主表示，五福市地重畫區一拖40年，為了因應外移人口需要，其中2公頃文小用地蓋學校，配地只有四成二，遠低於規畫五成五，地主權益受損如何補償?五福里長長藍和順說，重畫區拖這麼久，應補償地主權益，補償應該給就給，增值稅該減就減。

五福宮主委陳宗賢說，為支持國小興學，五福宮甚至購地併入徵收，但是重畫區延宕40年未徵收，基於照顧南崁子弟，希望市府研擬補償地主權益不吃虧，讓地主支持興辦國小。市議員褚春來表示，五福市地重畫案興建五福國小已通過市府審核 ，地主配地四成二，低於一般五成五，差額百分之十三，建議市府以重畫基金補償，維護地主權益。