麻疹再添一個案 研究生曾搭1652客運桃園返彰化

2019-03-12 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市衛生局今新增確診1名麻疹個案，為來自彰化、20多歲男性，目前於桃園市某大學就讀研究所，3月8日下午搭車返回彰化住家後，出現臉部紅疹及發燒症狀，3月9日至彰化就醫，醫師診斷疑似麻疹，隨即通報並採檢，經疾病管制署檢驗後，今日研判確診為麻疹個案，也是桃園自今年1月19日起第3例麻疹個案。

衛生局表示，目前已掌握桃園市接觸者計73人，包括學校及日常活動接觸者，衛生局已動員防疫人員監測接觸者的健康，將持續監測至3月26日，並主動寄送衛教單張，提醒接觸者出入公共場所配戴口罩。

據了解，該名研究生於3月8日下午6點5分搭乘1652統聯客運，自林口站前往彰化交流道站下車，呼籲相關接觸者落實自主健康管理18天（自接觸日起算），一旦出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，立即配戴口罩並主動撥打衛生局防疫專線，聯繫防疫人員協助安排就醫。

衛生局呼籲，全球麻疹疫情自去年起持續上升，台灣鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國及越南為多；歐洲地區以烏克蘭疫情最為嚴重；美洲以委內瑞拉及巴西病例數最多；日本近期麻疹疫情持續增溫。

衛生局提醒，民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至菲律賓、越南等麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。