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想換冷氣冰箱的民眾注意！ 竹縣最高補助1.5萬

2019-03-12 17:53聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

想汰換舊冷氣、冰箱的民眾注意！為響應環保節能政策，新竹縣政府將針對新竹縣內家戶推動節能家電補助方案，針對家庭中耗電較大及使用時間較長的冷氣機及冰箱納入補助範圍，每戶最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元。

新竹縣政府國際產業發展處表示，補助方案將冷氣機及冰箱納入補助範圍，不過換新的家用冷氣及冰箱皆需符合能源效率第1、2級規範，才能申請補助金，冷氣每瓩補助1000元，冰箱每公升補助10元，補助金額每台不超過3000元，每戶最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元。預定受理期間為 3 月 25 日起至8 月 31 日止，初步預估本年度目標可推動縣內家戶汰換老舊冷氣2000台及冰箱1000台。

為讓民眾清楚了解家電耗能情況並優先選擇節能家電產品，能源局近年來推動能源效率分級標示，其中第5級代表耗能最高之產品，第1級代表能源效率最高的產品。以冷氣機而言，第1級產品較第5級平均約節省37% 耗電量，冰箱第1級產品則較第5級產品平均約節省40% 耗電量。

新竹縣府希望透過補助申請，推廣民眾將家中既有的老舊冰箱及冷氣機汰舊換新，改購買符合能源效率1、2級標示之產品，既節電又可節省電費支出。

國發處也提醒民眾，申請補助時需檢具申請書、產品型號之購買證明文件(如發票)、回收證明文件(如廢機回收聯單)、設備汰換前後照片、新機隨附之能源效率分級標示影本或照片、裝機地址等證明文件，向國發處公用事業科提出申請。有意願申請的單位或民眾可在縣府公告後，依相關程序提出申請，或撥打03-5518101分機6253洽詢。

為響應環保節能政策，新竹縣政府將針對新竹縣內家戶推動節能家電補助方案，針對家庭中...
為響應環保節能政策，新竹縣政府將針對新竹縣內家戶推動節能家電補助方案，針對家庭中耗電較大及使用時間較長的冷氣機及冰箱納入補助範圍，每戶最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元。圖／新竹縣政府提供
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