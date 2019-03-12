想換冷氣冰箱的民眾注意！ 竹縣最高補助1.5萬

2019-03-12 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



想汰換舊冷氣、冰箱的民眾注意！為響應環保節能政策，新竹縣政府將針對新竹縣內家戶推動節能家電補助方案，針對家庭中耗電較大及使用時間較長的冷氣機及冰箱納入補助範圍，每戶最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元。

新竹縣政府國際產業發展處表示，補助方案將冷氣機及冰箱納入補助範圍，不過換新的家用冷氣及冰箱皆需符合能源效率第1、2級規範，才能申請補助金，冷氣每瓩補助1000元，冰箱每公升補助10元，補助金額每台不超過3000元，每戶最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元。預定受理期間為 3 月 25 日起至8 月 31 日止，初步預估本年度目標可推動縣內家戶汰換老舊冷氣2000台及冰箱1000台。

為讓民眾清楚了解家電耗能情況並優先選擇節能家電產品，能源局近年來推動能源效率分級標示，其中第5級代表耗能最高之產品，第1級代表能源效率最高的產品。以冷氣機而言，第1級產品較第5級平均約節省37% 耗電量，冰箱第1級產品則較第5級產品平均約節省40% 耗電量。

新竹縣府希望透過補助申請，推廣民眾將家中既有的老舊冰箱及冷氣機汰舊換新，改購買符合能源效率1、2級標示之產品，既節電又可節省電費支出。