竹市某國小特教師體罰學生 教師助理員遭解雇

2019-03-12 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



日前竹市某國小傳出集中式特教班疑似體罰學生情形，經學校調查及教師評議委員會(簡稱教評會)決議結果，2位教師依規輔導2個月，但其中一位曾師為再犯，市府已要求學校教評會依法評議是否解聘、停聘或不續聘該師；王姓教師助理員於3月11日召開專案考核會議，以考核丙等予以解僱。

教育處表示，1月21日接獲家長投訴竹市某國小集中式特教班2位教師及1位助理員公然侮辱家長，立即函請學校協助了解並依法查辦；家長再於2月19日投訴該班疑體罰學生、公然侮辱家長、無法顧及學生安全、無特教專業等情形，事發後市府已要求學校盡速依「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」等相關規定辦理，並加強巡堂、安排人員入班觀課，並多次函文、電話追蹤調查進度及該校教評會審議進度。社會處也接獲通報並依規進行了解，提供關懷及必要協助。

遭投訴的包含2位教師及1位助理員，市府在3月11日依據學校調查報告及「新竹市政府及所屬機關學校約聘僱人員考核要點」第8點規定，王姓助理員決議考列丙等予以解聘。

另2位教師因適用教師法，由學校調查及評議結果尚無體罰事實，但班級經營欠佳、言語失當、教學行為失當、親師溝通不良，依「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」第5點規定，輔導2個月。學校後續將召開教師成績考核委員會，最重可記過處分。

但曾姓教師去年因體罰學生，已由學校教評會以「教學不力」為由依法輔導2個月，依同法同一事由曾經輔導，三年內又再犯者，視為輔導無效，市府已退回該校教評會，請學校教評會進行評議解聘、停聘或不續聘，並報市府核准；另一位陳師因是初次依法輔導，若輔導無效則由教評會依規評議。

教育處表示，現在以安排新竹市特教輔導團員及督學不定期到校督導，即時補足該校助理員需求，提供充足人力支援，杜絕類此案件再度發生，維護學生受教權。