竹縣第一間非營利幼兒園今動土 明年9月招生272人

2019-03-12 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣第一所新建的文小一非營利幼兒園，今天上午舉行動土典禮，總工程經費約為9000萬元，預計明年4月完工、9月1日招生開辦，未來招收2歲班2班、3至5歲班8班，共10個班級，招收學生272人。

縣長楊文科表示，竹北市人口18.8萬，其中0到4歲有1.3萬人、5到9歲有1.5萬人，縣府看到鄉親對興建幼兒園的期待，爭取前瞻基礎建設專案補助加上縣府配合款，共斥資9037萬元工程費，在竹北市永興段621地號文小一預定地上，新建非營利幼兒園。另外，也爭取前瞻計畫補助新建竹北文中二非營利幼兒園，預計在3月27日動土。

新建的文小一幼兒園將採非營利方式辦理，非營利幼兒園收費介於公立幼兒園與私立幼兒園之間，平日下課時間可延長、寒暑假也可上課，將提供雙薪家庭多元的選擇。

新竹縣教育處表示，幼兒園位在嘉豐五路與福興東路二段交接口，為地下一樓、地上三層建物，占地約4500平方公尺。園舍設計採通透性原則導入自然的風，並以調色盤的概念用色彩創造班群空間。戶外則設計了生態農園區、體適能區及塗鴉牆，並種植多樣性景觀植栽讓小朋友體驗，希望讓幼兒能在一個充滿創意與想像的學習場域成長茁壯。

為提升新竹縣教保服務供應量、提升公共化教保服務供應量，並減輕家長負擔，縣府利用現有學校既有的空間，逐步增設非營利幼兒園，將增加公共及準公共化幼兒園50園(班)。

目前自強國中的硬體已完成，現正進行招標作業徵求法人經營。而竹東國小、新豐國中非營利幼兒園，硬體正在改善中，新豐國中非營利幼兒園未來已確定由明新科大得標經營。