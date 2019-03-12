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違規車停專找巷弄開單 桃園警方：檢舉魔人不斷檢舉

2019-03-12 14:04聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市桃園區三民、大有、大業、民有東等路巷道部分居民今天上午投訴，警方近日頻頻前往巷弄開單造發或執行拖吊，反觀桃園區三民路、中正路、大有路等主要幹道，常有車輛將車停在人行道上或併排停車，居民卻不見警察前往開單或拖吊。王姓居民抱怨指出，三民路、中正路等一些主要幹道人行道違停，有時通知派出所或撥打110報警，卻不見警察開單或拖吊，警方對一些不影響交通的巷弄違停車輛卻頻頻開單、拖吊，少見主動針對幹道違規停車執行拖吊、開單，執法不公。

桃園警方表示，現行道路違規停車拖吊業務由市府交通局主辦，警方配合開單告發，一般巷弄違規停車，警方不會主動開單告發，除非有人檢舉，主要是當地有「檢舉魔人」不停檢舉，警察也沒有辦法，警方只能依法執行開單告發、配合執行拖吊。

桃園市長鄭文燦推動桃園人行道全面改善計畫，從去年起到111年投入15億元，推出「行人樂桃桃專案」，提升桃園行人步行環境。市府花錢改善人行道，但是人行道亂停車卻無人管，蘇姓居民指出，三民路從民生路到成功路段商家多，沿路畫紅線，過去常見車輛違停紅線或人行道，卻不願停在停車格，如今市府做下水道工程，商家民眾卻將車輛違停人行道，不見警察開單或拖吊，讓人覺得是「友善派出所」。

桃園市桃園區民眾投訴一些主要幹道商家、民眾頻頻在人行道違規停車，少見警方拖吊、開...
桃園市桃園區民眾投訴一些主要幹道商家、民眾頻頻在人行道違規停車，少見警方拖吊、開單，反觀一些非幹道巷弄卻頻頻開單告發，民眾抱怨執法不公。圖／讀者提供
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桃園市桃園區民眾投訴一些主要幹道商家、民眾頻頻在人行道違規停車，少見警方拖吊、開...
桃園市桃園區民眾投訴一些主要幹道商家、民眾頻頻在人行道違規停車，少見警方拖吊、開單，反觀一些非幹道巷弄卻頻頻開單告發，民眾抱怨執法不公。圖／讀者提供
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桃園市桃園區民眾投訴一些主要幹道商家、民眾頻頻在人行道違規停車，少見警方拖吊、開...
桃園市桃園區民眾投訴一些主要幹道商家、民眾頻頻在人行道違規停車，少見警方拖吊、開單，反觀一些非幹道巷弄卻頻頻開單告發，民眾抱怨執法不公。圖／讀者提供
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人行道警察違停
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