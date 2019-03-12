違規車停專找巷弄開單 桃園警方：檢舉魔人不斷檢舉

2019-03-12 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市桃園區三民、大有、大業、民有東等路巷道部分居民今天上午投訴，警方近日頻頻前往巷弄開單造發或執行拖吊，反觀桃園區三民路、中正路、大有路等主要幹道，常有車輛將車停在人行道上或併排停車，居民卻不見警察前往開單或拖吊。王姓居民抱怨指出，三民路、中正路等一些主要幹道人行道違停，有時通知派出所或撥打110報警，卻不見警察開單或拖吊，警方對一些不影響交通的巷弄違停車輛卻頻頻開單、拖吊，少見主動針對幹道違規停車執行拖吊、開單，執法不公。

桃園警方表示，現行道路違規停車拖吊業務由市府交通局主辦，警方配合開單告發，一般巷弄違規停車，警方不會主動開單告發，除非有人檢舉，主要是當地有「檢舉魔人」不停檢舉，警察也沒有辦法，警方只能依法執行開單告發、配合執行拖吊。