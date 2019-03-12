桃園市行動圖書車年借6萬冊 今年續開挺進偏鄉
為彌補城鄉閱讀差距，桃園市立圖書館添購5輛「行動圖書車」可深入全市各角落，提供民眾閱讀、借還書、辦圖書證等服務，去年統計駐點達1753場、借書量近6萬冊，參與超過10萬人次，市立圖書館指出，今年駐點服務將以偏鄉或非營利機構等公益團體申請為優先，希望行動圖書車承載更多社會公益性及公平性，歡迎相關單位都能踴躍向圖書館提出申請。
桃園市立圖書館推廣閱讀，特別打造5輛行動圖書車，行動車採鷗翼開放式空間設計，每輛車約可擺放2000餘冊書籍，館方指出，行動圖書車行駛駐點以平日周一至周五為主，服務據點遍及全市各區的學校、幼兒園、社區、廟宇、里集會所等地，即便是遠達復興區山區的學校、教堂，甚至是東眼山國家森林遊樂區都可以看到行動圖書車的蹤跡。
館方指出，行動書車去年駐點超過1700場，主要為圖書館主動邀約或由民眾、各單位提出申請，圖書館也會視現勘狀況而決定是否進駐，而為推廣閱讀平權觀念，行動圖書車將駐點考量以閱讀貧脊區域優先，也將以桃園市社會福利機構、學校、教會或育幼院等具公益性質機關申請為優先進駐場域，詳細申請辦法可上桃園市立圖書館官方網站查詢，或洽03-2868868#2038。
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