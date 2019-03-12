大型車有死角 校園教學避開致命危險

2019-03-12 15:50 中央社 桃園12日電



為提升學童交通安全意識，中壢監理站和桃園市警局交通警察大隊與桃園客運合作，在建德國小透過實際體驗方式，讓小朋友了解視野死角及內輪差，傳遞正確的道安知識。

據衛生福利部公布的106年國人死因統計分析，「0-12歲」年齡層主要死因中，「事故傷害」高居第3位，其中又以「運輸事故」為首位。為提高學童對交通事故風險意識和培養正確道安觀念，監理站今天將大型車輛等開進國小校園，並以帆布在車旁標示出視野死角。

中壢監理站站長吳金全受訪表示，大型車輛不但視野死角多，轉彎時的內輪差更是「隱藏的殺手」，常因此導致機車、自行車遭捲入大型車輪的事故。透過內輪差及視野死角的實際體驗，學子們可以親自登上大型車輛，了解視野死角及內輪差的致命危險，相信能有效避免類似慘劇再發生。

建德國小校長黃從孝表示，學校前方道路將進行打通工程，未來不但車流量會增加，大型車輛的進出頻率也會更頻繁。透過生動、具臨場感的交安宣導，不但能引起學生的興趣，學子們能身歷其境，了解司機可能產生的視野死角及內輪差，更可以了解養成「保持距離」的道安觀念。

建德國小自治市小市長楊宸安表示，以前走在馬路上只知道要注意大車，今天自己坐上駕駛座才知道「原來車子旁邊都看不到」，以後在路上除了跟大車保持距離，也會告訴家人小心死角，以免意外發生。