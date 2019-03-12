親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

買F-16V 專家：蔡政府將編列80億美元特別預算支應

NBA／林書豪三節攻2分 暴龍陷苦戰77:91落後騎士

堅持麻辣滋味 平價小吃創1小時賣百碗商機

2019-03-12 09:01聯合報 記者許政榆╱即時報導

熱愛麻辣滋味、「不老」麻辣燙老闆陳生彬（右）不惜重本使用大量花椒等昂貴香料，就為...
熱愛麻辣滋味、「不老」麻辣燙老闆陳生彬（右）不惜重本使用大量花椒等昂貴香料，就為了做出一碗平價麻辣燙，近日加入擁有台菜料理經驗的生力軍趙翊凱（中）一同打拼。記者許政榆／攝影
分享
出身鄉村、從小熱愛美食的陳生彬，多年來涉獵各類美食料理，尤其對麻辣情有獨鍾。他的個性龜毛講求完美，不惜重本使用大量花椒等昂貴香料，就為了燙出一碗麻辣燙，堅持賣銅板價的平實作風，讓他的餐廳成為在地人必吃美食名單之一。

「從田園走進廚房」，今年50歲的陳生彬是桃園大溪人，從小就在田園生活長大，喜愛花草樹木及品嘗各類美食，自桃園農工（今北科附工）園藝科畢業、服完兵役後，便一腳踏入餐飲界打拚。

陳生彬說，一開始什麼都不懂，只好從餐廳外場做起，後來有機會入內場跟著師傅學做菜，才開始與真正了解料理。由於認真工作態度受到老闆肯定，陳生彬接下店長職務，跟著老闆一起拓展事業版圖，沒想到後來因股東分家，讓他事業一夕間產生變化。

「就從那個時候，我遇到了香料」，陳生彬說，當時剛好得知供應原料端的香料代理有職缺，自己也想嘗試不同領域，因此在10年前轉行做香料商，不僅跨海到各界尋覓香料，從中更愛上四川麻辣滋味，加上10多年前台灣餐飲業麻辣菜尚未完全開發，便開始使用辛香料入菜，7年前決定回到桃園家鄉，於中壢區開了第一家麻辣燙小吃店。

陳生彬說，桃園中壢有許多客家人，尤其著名瞎子巷周邊更是滿滿在地客家菜，自己也愛吃，因此將道地客家味包括油、蔥、酥等融入麻辣燙炒料中，湯頭佐入大量花椒等香料熬煮，香氣濃郁麻味十足。

陳生彬十分龜毛，雖豆腐、鴨血為平價食材，他仍嚴格要求品質，過去就曾發生一鍋鴨血中破了一顆，果斷將整鍋倒掉、當天不賣鴨血，讓客人相當傻眼，卻也因他的把關，才讓顧客留下難忘滋味，頻頻回頭光顧。

每天從下午5點賣到晚上9點半，幾乎天天大排長龍，過去僅陳生彬與太太兩人兼顧內外場，近日召入年僅24歲、熱愛麻辣美食的生力軍趙翊凱，過去擁有台菜料理背景的他，不因餐飲界工時長、薪資低而卻步，願意跟著前輩從頭學起，進一步研究川味麻辣，日前更創下1小時賣出100碗業績，堅持美味備受肯定。

熱愛麻辣滋味、「不老」麻辣燙老闆陳生彬不惜重本，使用大量花椒等香料，就為了做出一...
熱愛麻辣滋味、「不老」麻辣燙老闆陳生彬不惜重本，使用大量花椒等香料，就為了做出一碗平價麻辣燙，好滋味也獲顧客支持，店面時常大排長龍。記者許政榆／攝影
分享

薪資餐飲業
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

「志工充實我的人生」 80歲阿公服務他人找到快樂

2019-03-12 07:49

竹東客家音樂村撤銷？ 客委會：一場誤會

2019-03-12 00:18

2020立委／藍營竹縣5搶2 竹市6人爭

2019-03-11 23:58

每逢大雨就淹百頃農田 埔心溪下中福支線整治

2019-03-11 23:58

竹東台泥舊廠區 改造特色公園

2019-03-11 23:50

立委初選／桃園第3選區藍營3人爭？ 18日揭曉

2019-03-11 23:45

髒亂地下道變夯景

2019-03-11 23:42

桃園師體罰4歲兒 反映半年未見開罰

2019-03-11 23:29

步行城市啟動 竹市站前廣場改造

2019-03-11 23:24

桃園宏其婦幼、北醫大 建教合作

2019-03-11 22:47

王浩宇要用筆桿抗中護台制北韓 網友：笑死人

2019-03-11 19:17

豪雨常淹沒中福百公頃農田 鄭文燦：護岸工程解決水患

2019-03-11 17:55

苗縣立委選舉藍軍幾成定局 陳超明、徐志榮選連任

2019-03-11 17:54

國民黨桃園立委選戰開打 第三、五選區初選啟動

2019-03-11 16:16

竹市以綠林、草皮取代水泥廣場 打造「步行城市」

2019-03-11 14:12

客家音樂村暫緩 楊文科盼李永得「大筆一揮給補助」

2019-03-11 14:10

影／5千萬竹東台泥舊廠特色公園開工 9月可使用

2019-03-11 13:12

幼童下田插秧腳「好冰」 體驗盤中飧粒粒皆辛苦

2019-03-11 12:37

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

4月不領表參選2020 韓國瑜受訪稱：做滿4年市長任期

2019-03-11 14:30

盤點補選4大套路 謝龍介竟遭「牙籤戳屁股」？

2019-03-11 10:00

台灣是否禁飛波音737 MAX？ 民航局回應了

2019-03-11 10:31

蔡英文召開國安會議 反制習近平一國兩制台灣方案

2019-03-11 18:54

剛決定降價 特斯拉電動車又喊漲？

2019-03-11 14:58

溫柔勸退兒子女兒 婆婆手術指名媳婦請假照顧

2019-03-11 13:40

NBA／林書豪三節攻2分 暴龍77:91落後騎士

2019-03-12 08:53

客戶臨櫃存3萬遭酸80歲老人 這家銀行道歉了並這麼說

2019-03-11 17:28

郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

2019-03-11 11:39

屈臣氏網購系統驚傳漏洞 1500萬商品統統只要0元

2019-03-11 15:34

華映宣布 將大量解雇約2,500名員工

2019-03-11 16:20

墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

2019-03-11 12:44

大學最熱門的課程是什麼？ 成大一半以上學生都修

2019-03-11 14:15

華映公告人力調整計畫 預計資遣2,500人

2019-03-11 16:30

羨慕慘了！她靠四個神奇數字 一天竟中了30張彩券

2019-03-11 14:55

A型愛哭、B型說話聲音很大…日瘋傳「四大血型」25宮格性格圖

2019-03-11 12:08

南半球女王大秀19吋「腰瘦照」 網友驚：內臟去哪了？

2019-03-11 19:29

插了鑰匙卻發不動？天兵媽求救路人 「7字真言」讓她尷尬爆表

2019-03-11 21:01

看護忙著聽音樂！ 98歲翁坐輪椅腳著地「磨到見骨」

2019-03-11 10:13

媽媽取名「王子殿下」 他發社群苦訴18年霸凌心聲

2019-03-11 09:39

ATM前搶劫！搶匪一見她戶頭餘額 竟一陣冷笑秒還現金

2019-03-11 20:23

華映計畫解僱2500人 工會：兩千多個家庭如何養家？

2019-03-11 18:49

中國全面停飛波音737 MAX 8 Q&A告訴你有什麼影響？

2019-03-11 12:21

MLB／陳偉殷主客場差異大 馬丁利點出原因

2019-03-11 10:55

狂喝水、多走路⋯以為可以減肥養生，卻被醫生打臉會「養出病來！」

2019-03-11 13:43

NBA／布克末節砍17分 太陽終結對勇士18連敗

2019-03-11 12:14

美售我M1A2戰車慢吞吞 他揭內幕原來先前有質疑

2019-03-12 01:48

波音737 MAX連摔兩架 一張清單看懂哪些航空公司有飛

2019-03-11 14:31

柯侯會今登場 侯友宜宣布：5月1日起雙北垃圾袋將互用

2019-03-11 11:46

兩會美女翻譯大集合！最紅的小趙薇 領導為何硬要帶上她

2019-03-11 11:00

MLB／王維中連飆4K奪中繼點 賽後遭運動家下放

2019-03-11 09:30

環保署新訂遊戲規則：外帶飲改店內喝 用塑膠吸管不罰

2019-03-11 12:20

「炭烤包子、蒸熱狗、滾蕃薯」 超商店員累了嗎？

2019-03-11 10:40

彰縣1、2月固定桿取締交通違規 今年竟以倍數暴增

2019-03-11 19:48

賴清德批謝龍介造成麻豆柚敗市？謝：別把人民當土包子

2019-03-11 15:07

NBA／勇士輸爐主太陽 湯普森喊話需要球迷熱情

2019-03-11 15:19

日職／周刊預測火腿排名第2 王柏融是台灣至寶

2019-03-11 18:28

我採購66架F-16V 專家：突破2006年「鳳隼案」框架

2019-03-12 03:10

ATT 4 FUN餐飲部員工染麻疹 接觸者高達247人

2019-03-11 16:09

NBA／馬刺主場見蝙蝠 安戴托昆波：當時都想跑了

2019-03-11 17:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top