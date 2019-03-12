堅持麻辣滋味 平價小吃創1小時賣百碗商機

2019-03-12 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



熱愛麻辣滋味、「不老」麻辣燙老闆陳生彬（右）不惜重本使用大量花椒等昂貴香料，就為了做出一碗平價麻辣燙，近日加入擁有台菜料理經驗的生力軍趙翊凱（中）一同打拼。記者許政榆／攝影 分享 facebook 出身鄉村、從小熱愛美食的陳生彬，多年來涉獵各類美食料理，尤其對麻辣情有獨鍾。他的個性龜毛講求完美，不惜重本使用大量花椒等昂貴香料，就為了燙出一碗麻辣燙，堅持賣銅板價的平實作風，讓他的餐廳成為在地人必吃美食名單之一。

「從田園走進廚房」，今年50歲的陳生彬是桃園大溪人，從小就在田園生活長大，喜愛花草樹木及品嘗各類美食，自桃園農工（今北科附工）園藝科畢業、服完兵役後，便一腳踏入餐飲界打拚。

陳生彬說，一開始什麼都不懂，只好從餐廳外場做起，後來有機會入內場跟著師傅學做菜，才開始與真正了解料理。由於認真工作態度受到老闆肯定，陳生彬接下店長職務，跟著老闆一起拓展事業版圖，沒想到後來因股東分家，讓他事業一夕間產生變化。

「就從那個時候，我遇到了香料」，陳生彬說，當時剛好得知供應原料端的香料代理有職缺，自己也想嘗試不同領域，因此在10年前轉行做香料商，不僅跨海到各界尋覓香料，從中更愛上四川麻辣滋味，加上10多年前台灣餐飲業麻辣菜尚未完全開發，便開始使用辛香料入菜，7年前決定回到桃園家鄉，於中壢區開了第一家麻辣燙小吃店。

陳生彬說，桃園中壢有許多客家人，尤其著名瞎子巷周邊更是滿滿在地客家菜，自己也愛吃，因此將道地客家味包括油、蔥、酥等融入麻辣燙炒料中，湯頭佐入大量花椒等香料熬煮，香氣濃郁麻味十足。

陳生彬十分龜毛，雖豆腐、鴨血為平價食材，他仍嚴格要求品質，過去就曾發生一鍋鴨血中破了一顆，果斷將整鍋倒掉、當天不賣鴨血，讓客人相當傻眼，卻也因他的把關，才讓顧客留下難忘滋味，頻頻回頭光顧。