親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃園宏其婦幼、北醫大 建教合作

2019-03-11 22:47聯合報 記者鄭國樑／桃園報導

宏其院長張紅淇（左）、北醫大校長林建煌（右）簽約建教合作，開創桃園地區醫院和醫學...
宏其院長張紅淇（左）、北醫大校長林建煌（右）簽約建教合作，開創桃園地區醫院和醫學中心結盟模式。 記者鄭國樑／攝影
分享

北醫大將提供「一大三院」資源

桃園市宏其婦幼醫院昨天與台北醫學大學簽約建教合作 ，北醫大校長林建煌強調，將提供「一大三院」北醫大、附設醫院、萬芳、雙和醫院資源，導入最新的醫療技術，讓桃園鄉親享有醫學中心等級的醫療照護。宏其院長張紅淇表示將發展為綜合醫院，同時以成立醫學中心為願景。

北醫大和宏其合作也引起南桃園知名婦產科診所、婦幼醫院關切；宋俊宏、秉坤等都是知名婦幼醫院，衛生局官員表示，桃園市新生兒人數一直在增加中，宏其醫院和北醫大合作能提升區域醫療水準，有競合作用，不至於產生排擠效應。

宏其醫院表示，全民健保自84年開辦以來，全國醫學中心從13家，增加到26家；區域醫院從48家，增加到84家；基層診所由7633家，也增加到已經破萬的規模。但像宏其地區級醫院卻從500多家，銳減剩300多家，地區醫院經營不容易。

桃園鄉親將享有醫學中心等級醫療照護

張紅淇說，地區醫院是可貴醫療資源，提供地區民眾如同診所般便利及可近性，及更完善醫療設備和人力服務。宏其在與北醫合作後期望能引進醫學中心的人才與技術，提供更高品質的醫療照護，並避免人才與技術的斷層。

張紅淇透露，醫院曾計畫在中壢火車站交通便利的位置找地蓋綜合醫院，但火車站周邊發展太慢，要另外評選適當的地點，考量的地點包括八德，和北醫大簽約建教合作是宏其擴大規模的關鍵，也為地區醫院和醫學中心找出好的合作模式。

北醫大校長林建煌說，簽約只是一個開始，未來和宏其醫院會有更多的合作。北醫大教授許森淳多次擔任學校和醫院聯盟先鋒，1個月前進駐宏其任副院長，同時了解宏其運作，他表示宏其有些醫療部門團隊的規模超醫學中心的科部，雖然還有些地方要加強，但是推動和執行工作很有效率值得肯定。

北醫大火車站健保婦產科新生兒
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

步行城市啟動 竹市站前廣場改造

2019-03-11 23:24

竹東客家音樂村撤銷？ 客委會：一場誤會

2019-03-12 00:18

2020立委／藍營竹縣5搶2 竹市6人爭

2019-03-11 23:58

每逢大雨就淹百頃農田 埔心溪下中福支線整治

2019-03-11 23:58

浪漫台三線補助計畫 首座開工／竹東台泥舊廠區 闢特色公園

2019-03-11 23:50

立委初選／桃園第3選區藍營3人爭？ 18日揭曉

2019-03-11 23:45

髒亂地下道變夯景

2019-03-11 23:42

桃園師體罰4歲兒 反映半年未見開罰

2019-03-11 23:29

王浩宇要用筆桿抗中護台制北韓 網友：笑死人

2019-03-11 19:17

豪雨常淹沒中福百公頃農田 鄭文燦：護岸工程解決水患

2019-03-11 17:55

苗縣立委選舉藍軍幾成定局 陳超明、徐志榮選連任

2019-03-11 17:54

國民黨桃園立委選戰開打 第三、五選區初選啟動

2019-03-11 16:16

竹市以綠林、草皮取代水泥廣場 打造「步行城市」

2019-03-11 14:12

客家音樂村暫緩 楊文科盼李永得「大筆一揮給補助」

2019-03-11 14:10

影／5千萬竹東台泥舊廠特色公園開工 9月可使用

2019-03-11 13:12

幼童下田插秧腳「好冰」 體驗盤中飧粒粒皆辛苦

2019-03-11 12:37

竹市迎客 廣設指標牌導覽

2019-03-10 23:47

鋒面帶來可觀雨水 石門水庫水位升

2019-03-10 23:40

花圈求婚如願 動員6輛拖車頭娶回家

2019-03-10 23:31

台灣最強生命力 撿拾馬路碎玻璃婦人最美

2019-03-10 20:54

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32

彰縣1、2月固定桿取締交通違規 今年竟以倍數暴增

2019-03-11 19:48

「柯侯會」要建淡北快速道路 她酸：台北市花錢買塞車

2019-03-11 19:47

影／5千萬竹東台泥舊廠特色公園開工 9月可使用

2019-03-11 13:12

影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19

中市議員批林佳龍山手線騙票 盧秀燕：錢出一半市民難接受

2019-03-11 16:30

苗縣立委選舉藍軍幾成定局 陳超明、徐志榮選連任

2019-03-11 17:54

屏東最大就業博覽會來了 藥師月薪上看6.5萬元

2019-03-11 14:13

宜蘭鐵路高架化協調5項重大決議 終於跨出一大步

2019-03-11 14:49

王浩宇要用筆桿抗中護台制北韓 網友：笑死人

2019-03-11 19:17

淡水機車地下道太危險 立委要求改善

2019-03-11 20:20

車牌辨識未定檢即可告發 空品區二行程機車小心別受罰

2019-03-11 07:32

國民黨桃園立委選戰開打 第三、五選區初選啟動

2019-03-11 16:16

板橋大觀社區將拆遷 自救會闖退輔會噴漆抗議

2019-03-11 18:01

宜蘭土地銀行人行道塌陷 網友：金庫出入口？

2019-03-11 16:10

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57

影／吃同食物校長老師沒事 豐原高中學生疑染諾羅

2019-03-11 10:04

2020立委國民黨內初選 新北首波公告永和、新店

2019-03-11 11:27

醫師畫家躲過空難開始畫佛像 現場揮毫畫韓國瑜超像

2019-03-11 14:33

西屯議員們請命 盧秀燕：任內動工打通市政路寬60米

2019-03-11 15:45

大觀自救會突襲退輔會 噴漆反迫遷

2019-03-11 15:57

台中市兩里長出缺 4月底及5月初補選

2019-03-11 16:51

影／嘉義甜椒外銷 嘉義農民：政府應打開日本市場

2019-03-11 16:30

台東建築師林坤層愛鷹失蹤 網軍大神展威1天尋回

2019-03-11 22:35

拜拜要預約！ 雲林縣這村200年來沒有廟

2019-03-11 14:22

雙十公車將上路 大台中交通大降價

2019-03-11 19:16

竹市以綠林、草皮取代水泥廣場 打造「步行城市」

2019-03-11 14:12

國民黨台中市黨部顏文正接主委 公告黨內立委初選事項

2019-03-11 11:23

影／叫賣餅乾想要有個家 「小愉兒」家園今天動土

2019-03-11 14:17

幼童下田插秧腳「好冰」 體驗盤中飧粒粒皆辛苦

2019-03-11 12:37

影／卡關3年陽大護理之家幸福開張 空間寬敞比照五星飯店

2019-03-11 17:33

屏東喜事連連 潘孟安：珍奶、鹹鴨蛋進軍日本

2019-03-11 17:07

基隆港今天有老鷹 還有信天翁

2019-03-11 23:34

威士特丹號郵輪首航花蓮 原民歌舞熱情迎賓

2019-03-11 09:31

綠批雙十公車兌現遙遙無期 盧秀燕：預算足讓業者信任

2019-03-11 21:24

苗博雅批雙子星案未遵守流程 北市：依規定辦理

2019-03-11 13:50

高市客庄留美人才甄選開跑 獎助50萬培力創業

2019-03-11 12:17

豐原高商男排6連冠議員臉書分享 魯肉飯店馬上優惠學生

2019-03-11 21:24

確保營運安全 高捷將啟動重置設備計畫

2019-03-11 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top