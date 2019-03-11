桃園宏其婦幼、北醫大 建教合作

2019-03-11 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園報導



宏其院長張紅淇（左）、北醫大校長林建煌（右）簽約建教合作，開創桃園地區醫院和醫學中心結盟模式。 記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

桃園市宏其婦幼醫院昨天與台北醫學大學簽約建教合作 ，北醫大校長林建煌強調，將提供「一大三院」北醫大、附設醫院、萬芳、雙和醫院資源，導入最新的醫療技術，讓桃園鄉親享有醫學中心等級的醫療照護。宏其院長張紅淇表示將發展為綜合醫院，同時以成立醫學中心為願景。

北醫大和宏其合作也引起南桃園知名婦產科診所、婦幼醫院關切；宋俊宏、秉坤等都是知名婦幼醫院，衛生局官員表示，桃園市新生兒人數一直在增加中，宏其醫院和北醫大合作能提升區域醫療水準，有競合作用，不至於產生排擠效應。

宏其醫院表示，全民健保自84年開辦以來，全國醫學中心從13家，增加到26家；區域醫院從48家，增加到84家；基層診所由7633家，也增加到已經破萬的規模。但像宏其地區級醫院卻從500多家，銳減剩300多家，地區醫院經營不容易。

桃園鄉親將享有醫學中心等級醫療照護

張紅淇說，地區醫院是可貴醫療資源，提供地區民眾如同診所般便利及可近性，及更完善醫療設備和人力服務。宏其在與北醫合作後期望能引進醫學中心的人才與技術，提供更高品質的醫療照護，並避免人才與技術的斷層。

張紅淇透露，醫院曾計畫在中壢火車站交通便利的位置找地蓋綜合醫院，但火車站周邊發展太慢，要另外評選適當的地點，考量的地點包括八德，和北醫大簽約建教合作是宏其擴大規模的關鍵，也為地區醫院和醫學中心找出好的合作模式。

北醫大校長林建煌說，簽約只是一個開始，未來和宏其醫院會有更多的合作。北醫大教授許森淳多次擔任學校和醫院聯盟先鋒，1個月前進駐宏其任副院長，同時了解宏其運作，他表示宏其有些醫療部門團隊的規模超醫學中心的科部，雖然還有些地方要加強，但是推動和執行工作很有效率值得肯定。