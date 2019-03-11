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表彰桃園志工 鄭文燦：他們是衡量社會進步的指標

2019-03-11 20:50聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園市社會局今日辦理志工感恩餐會，邀請所屬17個志工隊400多位志工夥伴與會，並頒發資深榮退志工感謝狀及資深服務獎與熱心服務獎。剛結束11天的訪美行程的桃園市長鄭文燦，在致詞時提到，志工是衡量社會進步的指標，亞洲國家當中，志工最多的就是台灣，以桃園來說，就有多達7萬多名志工。

桃園市長鄭文燦表示，包括便民服務中心、家庭服務中心、身心障礙福利服務中心、新住民家庭服務中心等17個單位志工幫忙，不但給民眾更友善的服務，也帶來滿滿的活力，鄭文燦說，他到每個地方，一定會跟志工打招呼，因為他們不只是奉獻服務的精神，更在從事志工當中得到人生的成就感、精神上的財富，這是無法用金錢來衡量。

鄭文燦說，桃園市目前有7萬名志工，他擔任市長的第3年，將關懷據點、照顧長者的志工、教育志工、導護志工都一併納入志願服務，他提到，將來怎麼做志工證，計算時數，期盼透過跨局處合作，讓志工制度更加完善。

鄭文燦提到，美國紐約推動永續發展城市計畫，其中有項指標是市民對城市的參與，不只是預算參與、參與式民主，另一個就是志工參與，志工是他們衡量一個社會進步的指標，他說，亞洲國家當中，志工最多的就是台灣。

社會局說 ，今年資深榮退志工董玉雪奶奶高齡81歲，在社會局北區老人文康中心服務13年達2,015小時，而服務超過10年以上的資深服務獎共有4人，這些志工總是默默的為獨居老人、身障朋友、弱勢兒少及婦女，提供及時、親切的服務，社會局表示，未來志工服務將更加多元，也期盼有愈來愈多的志工夥伴們加入志工服務的行列。

社會局長王安邦表示，社會局是志願服務的主管機關，也是社會福利類的目的事業主管機關，更具有志願服務運用單位的角色，如何讓這三個角色的功能，發揮至最大，創造更多志工福利，是社會局責無旁貸的責任，希望藉由整合轄下各志工隊服務，統一規劃志工教育訓練、服勤制度、獎勵措施等，日後可作為各局處及志工運用單位的楷模。

桃園市長鄭文燦頒贈感謝狀予資深榮退志工。圖／桃園市政府社會局提供
桃園市長鄭文燦頒贈感謝狀予資深榮退志工。圖／桃園市政府社會局提供
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