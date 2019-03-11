1杯咖啡交換1段生命的教育 苗醫創造多贏

2019-03-11 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



衛生福利部苗栗醫院與苗栗市「老家咖啡館」跨領域合作，老家咖啡每月1次前進苗栗醫院，免費提供咖啡甜點，苗醫則到咖啡館辦理講座，「用一杯咖啡、交換一段生命的教育」，創造多贏局面。

苗醫、老家咖啡館首場合作活動「一日咖啡師」今天上午登場，老家3名咖啡師到苗醫護理之家交誼廳，現場沖泡咖啡，烘焙師也準備甜點「巧克力布朗尼」、「瑪德蓮蛋糕」，免費提供護理之家住民、家屬及員工，並指導護理師體驗咖啡沖泡技巧，交誼廳飄散咖啡香。

護理之家院生享用咖啡，開心唱歌助興，氣氛相當溫馨，衛生福利部苗栗醫院院長許振榮表示，醫療協助可以延長生命，愛的關懷豐富生命，希望這項跨領域合作案，不僅苗醫、咖啡館得利，也有助提升鄉親生活的品味及生命精彩度。

許振榮指出，苗醫與老家咖啡館合作辦理的社區講座，將翻轉過去衛教模式，安排醫療專業人員以說故事的方式，引導社區居民探索「生命─死亡」議題，例如新上路的「病人自主權利法」，幫助民眾正確認識新法，及重視生命尊嚴、善終之理念，進而享有自主權，為自己的未來做有尊嚴之醫療選擇。