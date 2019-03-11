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豪雨常淹沒中福百公頃農田 鄭文燦：護岸工程解決水患

2019-03-11 17:55聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市蘆竹區中福地區因埔心溪排水系統不良，每逢豪大雨造成下中福動輒上百公頃農田淹水農民深以為苦，在中央前瞻計畫補助下，市府今天下午在蘆竹中福舉行埔心溪下中福支線護岸治理及黃厝橋改建動工，市長鄭文燦說，工程將斥資5720萬元，將埔心溪原河道拓寬、加深，一併做好護岸、橋樑改建，解決居民長期水患及達到防洪安全。

埔心溪流域流經八德、中壢、桃園、蘆竹到大園區出海，下中福支線為埔心溪排水上游支流，受到中壢、桃園、蘆竹都市急遽發展，排水系統不良、河道面不足，每每大雨造成農田淹沒傳出災情，中福里長黃文錦說，過去水溝排水系統小，大雨就淹水，市府陸續花費1.6 億元改善，這次支線護岸治理工程後將可解決淹水問題。

鄭文燦今天上午剛自美國返台，下午立即趕到主持埔心溪下中福支線治理及黃厝橋改建工程動工典禮拚市政，他與蘆竹地區民代共同動工，當地里長、居民多人觀禮，市府水務局長劉振宇簡報說，為改善埔心溪下中福支線排水系統，自103年來相繼投入經費進行工程改善，現在下中福支線護岸治理工程動工，將一舉改善現有排水、減緩洪災威脅和損失。

鄭文燦說，市府升後決定進行埔心溪全流域整治，在中央前瞻計畫補助下，投入總經費15.7億元，四年來完成多條工程完成，下中福支線護岸治理及黃厝橋改建動工將斥資5720萬元，將原本斷面不足河道從8公尺拓寬為12公尺，向下浚深1公尺，河川約763公尺護岸加高及橋樑改建，預定明年1月完工，連同埔心溪其他執行的7個工程，預定2年內完成後，將可提升埔心溪防洪標準達100年以上。

桃園市蘆竹區中福地區過去豪大雨百公頃農田淹水，市長鄭文燦（右四）與民代共同為埔心...
桃園市蘆竹區中福地區過去豪大雨百公頃農田淹水，市長鄭文燦（右四）與民代共同為埔心溪下中福支線護岸治理及黃厝橋改建動工，解決當地過去水患困擾。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（見圖）主持埔心溪下中福支線護岸治理及黃厝橋改建動工，預定明年1月...
桃園市長鄭文燦（見圖）主持埔心溪下中福支線護岸治理及黃厝橋改建動工，預定明年1月完工，將可解決蘆竹下中福地區過去水患困擾。記者曾增勳／攝影
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桃園市蘆竹區中福地區過去豪大雨百公頃農田淹水，市府相繼執行埔心溪整治工程，隨下中...
桃園市蘆竹區中福地區過去豪大雨百公頃農田淹水，市府相繼執行埔心溪整治工程，隨下中福支線（見圖）護岸治理及黃厝橋改建動工，將解決當地過去水患困擾。記者曾增勳／攝影
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鄭文燦淹水農民
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