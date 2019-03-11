桃園宏其婦幼、北醫大健教合作 引入醫學中心級服務

2019-03-11 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市宏其婦幼醫院今天與臺北醫學大學簽約建教合作 ，北醫大校長林建煌強調，將提供「一大三院」北醫大、附設醫院、萬芳、雙和醫院資源，導入最新的醫療技術，讓桃園鄉親享有醫學中心等級的醫療照護。

宏其婦幼醫院院長張紅淇是婦產、婦癌科名醫，他除了感謝母校北醫大已進駐宏其，也表示醫院會好好照顧鄉親和員工，宏其不以目前的規模為滿足，將發展為綜合醫院，同時以成立醫學中心為願景。

張紅淇透露，醫院曾計畫在中壢火車站交通便利的位置找地蓋綜合醫院，但是火車站周邊發展太慢，要另外評選適當的地點，考量的地點包括八德，和北醫大簽約健教合作是宏其擴大規模的關鍵，也為地區醫院和醫學中心找出好的合作模式。

北醫大校長林建煌說，簽約只是一個開始，未來和宏其醫院會有更多的合作，這也是北醫大一直想推動的工作。北醫大教授許森淳多次擔任學校和醫院聯盟先鋒，1個月前進駐宏其任副院長，同時了解宏其運作，他表示宏其有些醫療部門團隊的規模超醫學中心的科部，雖然還有些地方要加強，但是推動和執行工作很有效率值得肯定。

北醫大副校長李飛鵬和張紅淇是北醫同班同學，他推崇張不但醫術精良也是有使命感、有社會責任的醫師和院長，宏其能和北醫大合作是莊紅淇高具有瞻遠矚的眼光，可以創造北醫、宏其和地方鄉親三贏。

宏其醫院表示，全民健保自84年開辦以來，全國醫學中心從13家，增加到26家；區域醫院從48家，增加到84家；基層診所由7633家，也增加到已經破萬的規模。但是地區醫院卻從568家，一路銳減至今只剩下364家，消失了200多家，地區醫院經營之困難由此可見。

張紅淇指出，地區醫院是可貴的醫療資源，提供地區民眾如同診所般的便利及可近性，以及更完善的醫療設備服務項目與醫事人力。宏其在與北醫合作後期望能引進醫學中心的人才與技術，包括不孕症、最新的微創手術等，提供更高品質的醫療照護，並避免人才與技術的斷層。