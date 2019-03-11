國民黨桃園立委選戰開打 第三、五選區初選啟動
國民黨9日公布區域立委第一梯次提名作業選區後，桃園市黨部今日也發布2020立委選舉第一梯次優先辦理初選提名選區，分別是桃園市第三選區（中壢區）、桃園市第五選區（平鎮區、龍潭區），桃園市黨部書記長李祐銘表示，有意參選者，領表與登記地點皆在桃園市黨部，並從3月18日至20日的上午10點起至下午4點止，預計28日啟動初選作業，4月24日報請中常會核議後通過提名。
國民黨有意角逐中壢及平鎮、龍潭選區者眾多，以第三選區（中壢區）浮上檯面人選當中，除了現任立委陳學聖表態爭取連任，還有前桃園縣長吳志揚、及市議員魯明哲角逐。而桃園眷村、客家庄最多的平鎮、龍潭選區，同樣也是爭取連任的國民黨立委呂玉玲，得面對議會戰將議員舒翠玲，資深媒體人出生的市議員黃敬平，以及前議員謝彰文的挑戰。
桃園市黨部書記長李祐銘指出，依據中央「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」和「中國國民黨第10屆立法委員（區域暨原住民）選舉候選人提名作業要點」規定。在桃園市黨部辦理公告的同時，也要求桃園各區黨部同步辦理，李祐銘說，有意參選者可到市黨部一組或國民黨官網中國國民黨桃園市粉絲團專頁查詢。
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