竹市以綠林、草皮取代水泥廣場 打造「步行城市」

2019-03-11 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



今天新竹火車站前步行空間改善工程開工，盼透過設施重整、拓寬人行道、擴大綠帶，營造充滿林蔭、更舒適的步行空間。記者張雅婷／攝影 分享 facebook 繼新竹火車站前行人徒區景觀打造寬闊步行空間，市府持續改造城市，今天新竹火車站前步行空間改善工程開工，盼透過設施重整、拓寬人行道、擴大綠帶，營造充滿林蔭、更舒適的步行空間。新竹市長林智堅表示，站前廣場是許多外地遊客搭火車到新竹市的第一印象，現今冰冷水泥廣場將以林蔭區、草皮階梯取代抿石子斜坡，打造整體視覺通透的「公園式廣場」，友善的步行休憩空間完成後，將串起火車站、舊城區與護城河打造新亮點。

林智堅表示，4年前的新竹火車站，人們「不敢走地下道、不敢停留、不敢過馬路」，後來市府團隊重新規劃新竹轉運站、打造明亮舒適的前後站地下道，以及新建站前行人徒步廣場，完成新竹車站改造首部曲與二部曲，民眾至車站轉車都可以安心步行，還可停下腳步欣賞百年火車站。

過去站前廣場為冰冷生硬的水泥構造，動線不通透，不符合步行城市理念，步行城市執行總督導、計畫建築師潘一如表示，因此工程將拆除花台與阻絕視覺的木棧平台，打造寬敞的人行道，並透過新種喬木提供一個舒適、充滿林蔭的步行空間，讓整體視覺更加通透，同時將把抿石子斜坡座位區改成舒適並與環境結合的草皮階梯，讓站前廣場不只是一座露天藝文表演場域，更是一座讓遊客與市民休憩充滿綠意的公園。

交通處長倪茂榮表示，火車站每日進出約4萬人次，人行需求量大，106年火車站景觀改造工程以人為本設計包括行人徒步區及市府向內政部營建署爭取經費辦理站前廣場步行空間改善工程，總經費2478萬元，中央補助1982萬元，未來重新整理人車動線，讓火車站景觀風華再現，車流也更加順暢，待步行空間改善工程完工後，除串聯舊城區步行系統外，預期將吸引更多人潮聚集，周邊商家業績也將隨之提升。