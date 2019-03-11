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客家音樂村暫緩 楊文科盼李永得「大筆一揮給補助」

2019-03-11 14:10聯合報 記者郭政芬╱即時報導

台泥舊廠區公園特色綠美化工程今天開工，新竹縣長楊文科客委會主委李永得、竹東鎮長羅吉祥等人都到場，針對浪漫台三線的大案、客家音樂村「暫緩」，楊文科現場致詞指出，浪漫台三線若少了竹東鎮會失色很多，若竹東客家音樂村沒了，浪漫台三線就不夠完美，希望客委會能補助，針對少數反對的聲音，他也承諾「地方會想辦法解決」。

李永得今天在致詞時，向竹東鄉親澄清，浪漫臺三線計畫補助兩大案「竹東客家音樂村」及「竹北國際藝術村」，去年11月傳出客委會撤銷2大案的經費，強調「這都是一場誤會」。

他澄清，客委會並沒有取銷竹東客家音樂村的補助，而是因為該計畫存在土地使用問題，竹東居民有不同意見，希望待地方有共識時，一定會全力支持。他對竹東鎮、對新竹縣還有很多想法，盼中央地方攜手 營造更好的生活環境 ，吸引外地人移居 ，讓在地子弟返鄉，並吸引更多觀光客 ，來這裡感受客家文化和客家精神。另外竹北國際藝術村因招標期程慢了兩周，客委會才會好意提醒。

對此楊文科當場回應，感謝客委會的大力支持，竹東鎮從日據時代起就和東勢、羅東並列台灣三大鎮，浪漫台三線若少了竹東鎮會失色很多，「若竹東客家音樂村沒了，浪漫台三線就不夠完美。」

針對少數反對的聲音 他也承諾「地方會想辦法解決，希望主委能大筆一揮，補助音樂村經費 」，縣府、鎮公所及地方各界會集思廣意、充實內容，結合音樂、戲劇演出和運動休閒設施，加上結合今天動土的台泥舊廠區特色綠美化，竹東客家音樂村一定不會養蚊子。

客委會主委李永得今天向鄉親解釋，去年11月傳出客委會撤銷2大案的經費，「這都是一...
客委會主委李永得今天向鄉親解釋，去年11月傳出客委會撤銷2大案的經費，「這都是一場誤會」。記者郭政芬／攝影
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新竹縣長楊文科現場致詞指出，浪漫台三線若少了竹東鎮會失色很多，若竹東客家音樂村沒...
新竹縣長楊文科現場致詞指出，浪漫台三線若少了竹東鎮會失色很多，若竹東客家音樂村沒了，浪漫台三線就不夠完美。記者郭政芬／攝影
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客委會台三線楊文科李永得
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