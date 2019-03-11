影／5千萬竹東台泥舊廠特色公園開工 9月可使用

2019-03-11 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



台泥舊廠區特色公園工程今天上午開工，這項工程整體經費4971萬，將打造共融式的兒童遊憩設施，以及再造舊台泥鐵道記憶走廊與生態綠美化之人文景點，考慮到上班族下班後的休閒生活，也增添照明工程，預計今年九月完工，將提供給在地居民與遊客豐富多元的休憩觀景場所。

台泥舊廠區特色公園位於台泥自辦市地重劃區核心地帶，是竹東鎮唯一的都市重劃區，近年來附近有不少建商進駐開發，新竹縣府希望透過台泥舊廠區所留下的閒置空間，為打造友善公園綠地空間。

建造公司今天上午簡報指出，基地750平方公頃，綠覆面積達六成，另還設計兩座紫藤花廊道，透過生態來造景。另一方面，竹東有客家、林業、台泥等文化歷史，一旁也有科技、音樂、生態等多元因素，在打造兒五和兒六公園，工程內容包含建置藝術花廊、地景藝術、鋪面及排水工程、遊具工程、景觀及植栽工程等。

新竹縣長楊文科、客委會主委李永得、竹東鎮長羅吉祥等人都到場，李永得說，竹東鎮是浪漫臺三線的重要地點，期盼施工後，吸引更多觀光客與民眾移居。楊文科指出，目前竹東鎮內人口約9萬7千人，近期竹東有不少建設開發，預計有兩、三千人預備要搬遷過來，期盼竹東鎮能突破十萬人，「竹東市」將指日可待。

新竹縣農業處於106年向行政院客家委員會提出申請，107年完成設計審查與工程發包作業，108年3月前瞻基礎建設-竹東鎮台泥舊廠區公園特色綠美化計畫開始動工，整體經費4971萬，由行政院客家委員會補助4175.64萬，新竹縣政府自籌795.36萬。預計今年9月完工。