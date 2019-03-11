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幼童下田插秧腳「好冰」 體驗盤中飱粒粒皆辛苦

2019-03-11 12:37聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣頭屋鄉150名幼童今天上午捲起褲管下田插秧，赤腳陷入鬆軟的田土，個個直呼好冰，體驗到「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飱，粒粒皆辛苦。」

苗栗縣政府、頭屋鄉公所、頭屋鄉農會、衛生所及獅潭社區發展協會、頭屋國中等單位，在頭屋鄉穀倉外獅潭農田舉辦「好粄漾田園．采風插秧趣」活動，幼童戴著手繪斗笠插秧，還體驗粄條、粢粑DIY，參加衛教闖關遊驗。

主辦單位期許這場沉浸式教育設計，讓孩童在學習過程中，動手做學習、體驗客家生活，及農村人情味，學會感恩惜福，代代傳承下去。

苗栗縣頭屋鄉「好粄漾田園．采風插秧趣」活動，幼童體驗粢粑DIY。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉「好粄漾田園．采風插秧趣」活動，幼童體驗粢粑DIY。記者范榮達／攝影
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苗栗縣頭屋鄉「好粄漾田園．采風插秧趣」活動，幼童今天戴著手繪斗笠插秧。記者范榮達...
苗栗縣頭屋鄉「好粄漾田園．采風插秧趣」活動，幼童今天戴著手繪斗笠插秧。記者范榮達／攝影
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苗栗縣頭屋鄉「好粄漾田園．采風插秧趣」活動，幼童體驗粄條DIY。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉「好粄漾田園．采風插秧趣」活動，幼童體驗粄條DIY。記者范榮達／攝影
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苗栗縣
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