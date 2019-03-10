網路偏方頻傳中毒致命 中西醫：拿命亂試很危險

2019-03-10 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



網路或民間頻傳中藥、食療偏方或陳方，許多民眾、網友誤信、誤食傷害身體，甚至引起器官衰竭死亡案例，中、西醫師今天下午表示，不論一般食材或是草藥、藥物，是否具療效因人而異，使用藥物、食材最好找合格中、西專業醫師診斷評估，不要聽信民間偏方或療效秘方隨便吃。

最近桃園市傳出妙齡女子醫美術後臉部出現紅斑，卻誤信宮廟提供苦藤粉偏方致死，前不久一名肝臟腫瘤女子誤信服用治肝的黃金茄子，熬水喝下出現腎臟功能異常住院，有人誤信網路流傳洗米水蒸煮荔枝、豬腰子服用，造成腎病患者腎功能惡化送醫，社會類似誤服偏方、草藥洗腎、中毒個案層出層出不窮。

桃園市中藥商業公會理事長莊忠賢說，中藥材很多，可以清肝火、清熱解毒的藥材不少，像是苦藤粉，「不是中藥材」，民間傳出苦藤磨粉後摻水喝可以清熱解毒，卻是衛福部禁止使用的草藥，一般合法中藥房不會賣，民眾如要使用中藥材治療，最好找專業中醫診斷，到合法中藥房購買，不要聽信偏方亂服用。

桃園市中醫師公會理事長何紹彰表示，民間苦藤粉一些草藥偏方，不是傳統中醫藥方，未經檢驗不知有什麼毒性或副作用，民眾使用會有風險，不建議民眾使用來路不明草藥或偏方。桃園開業中醫師彭堅陶說，苦藤粉一些民間草藥偏方，中醫師不會使用，因無記載療效、副作用，吃了會有問題。兩人建議，民眾有需要，最好前往專業中醫診所看診、中藥局拿藥較安全。