桃園市議員擬換跑道 詹江村、黃敬平臉書談理念爭認同

2019-03-10 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



國民黨自去年九合一大選後士氣大振後，面對即將到來的2020立委選舉已展開布局，雖說國民黨昨日已公布第一波立委提名時程，不過全台各選區有意角逐者正摩拳擦掌、如火如荼的備戰，其中爭取桃園區立委提名的議員詹江村，以及平鎮、龍潭區的議員黃敬平，近來在網路社群媒體動作頻頻，今日不約而同都在臉書專頁發文，詹江村大談「我非選上立委不可！」，黃敬平則列出「為何要參選立法委員？」，獲得網友廣大迴響。

問政犀利，頻頻與桃園市府過招的桃園市議員詹江村，稍早在臉書貼出「我非選上立委不可！」為題，暗指某議員連任幾屆後變建商，再選上立委到國會，只是利用職權為建商財團立法，荼毒百姓，再把炒房賺到的大筆錢，拿一點點出來做愛心，收買人心。他強調，悍然競選到底，就是不想讓國民黨再度沉淪，再度成為台灣人唾棄的政黨。

詹江村分析黨內議員致富有三部曲，其一、菜鳥時當門神收政治獻金；其二、稍有經驗低價大量批房轉頭賣；其三、再俱經驗承攬建商工程。成精後自己當建商利用職權低買廢地，快速通關，配合市政府資源，蓋公共設施，做埤塘步道，水利溝廢溝變臨路，廢地變水岸豪宅就，他說，就算是國民黨的議員，也要「謝謝鄭市長」。

詹江村直指桃園市長鄭文燦，掌握了行政資源，收買了國民黨深藍的建商議員，才是鄭在桃園選舉大勝的真正內幕。

詹江村引用「峰言峰語」臉書所說，「台灣房價難降的根本原因：民代主體是地主。」詹表示，長久以來，他對於台灣不學習歐美成功的土地制度，非要閉門造車而感到不解，後來他慢慢了解箇中原因，原來台灣立委的主體是地主。

而媒體人出生的桃園市議員黃敬平，也在臉書發出「為何要參選立法委員？」一文，他引用一則虐兒新聞案例，強調修法就是要「治亂世，用重典！」並表示自己是三個孩子的爸爸，實在不能容忍虐待孩童致死成傷。他希望透過修法，讓虐童成傷、還有酒駕造成傷害都要加重刑責。另針對台灣在國內外詐騙案頻傳，黃敬平認為應比照大陸，對詐騙犯判予重刑。

黃敬平說，從小在市場長大，爸媽親戚至今仍在市場打拼，他強調自己是市場長大的孩子，沒背景、不是富二代、政二代，更能將心比心。