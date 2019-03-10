竹縣植樹活動千棵苗木免費送 吸引民眾排隊領

2019-03-10 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣108年度植樹活動-延伸島嶼生命綠，今天在新竹縣新豐生態苗圃登場，縣長楊文科、甘秀美伉儷、林務局新竹林管處長林澔貞、議長張鎮榮及新豐鄉長許秋澤等人，拿起鏟子踩在泥濘的土壤中，種下新竹縣的縣花茶花以及台灣原生的綠籬植物、日本女貞，並發放千棵千棵茶花、桂花、羅漢松等苗木，吸引大批民眾排隊領取，現場熱鬧滾滾。

縣長楊文科表示，辦理植樹活動希望推廣全民植樹減碳綠化理念，讓民眾瞭解植樹對於降低二氧化碳濃度、減緩溫室效應的功效及自然生態的重要。今天天候不好，不少民眾共襄盛舉，攜手種下希望之樹，楊文科肯定大家對生態環境的重視。

新竹縣近日有石虎現蹤，這是為數十年來首次發現石虎，顯示新竹縣飛鳳山土地和生態系自然又健康，縣府推測山區應還有其他石虎。對此，台灣石虎保育協會將開設志工培訓課程，預定3月24日上午9時到下午4時，在竹北市勝利五路31號社區大樓視聽室舉辦教育推廣志工培訓。

對此，新竹林管處長林澔貞也說，近年林務局積極盤點資源，找出保育熱點，擬定相關保育措施，讓台灣除了是讓人宜居，也是野生動物生活的所在。

林澔貞並說，新竹縣境有很多人工林，是國產材的重要產地，在做好生態保育的前提下，縣府可與林務局合作將這些自然資源變為生活的必需品。

縣府農業處指出，配合林務局宣導植樹造林政策及營造各鄉鎮市地方特色景致，縣府每年培育發放鄉鎮市需求綠美化植栽，利用植樹造林達減碳及美化竹縣景緻效果。統計自100年起每年培育茶花、竹柏、肖楠、台灣櫸等綠美化及造林苗木，提供村里、機關、學校及民眾綠美化使用，每年度配撥數量約15萬株，達「一人一樹」綠美化目標。