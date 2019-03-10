竹市童軍節推「童軍共好 親子共學」 增進親子互動

2019-03-10 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市108年童軍節慶祝大會今天在東門國小登場，全市近700名童軍暨家長及國外童軍團伙伴參與盛會，活動中包含有樹苗認領綠化家園、惜食造福、環境宣導及環境與生態、趣味與民俗、手工藝等30個活動，並推廣「童軍共好 親子共學」，增進親子互動，讓童軍的精神在城市的每個角落發揚光大。

這次童軍節慶祝大會，頒獎感謝推動童軍教育活動貢獻人員及績優童軍團，其中教師洪恆明、曾蘭香服務童軍近60年，一生奉獻童軍教育，終身推動童軍活動，雖齡近八旬對各項童軍活動仍親力親為，為所有童軍的典範，該年度新竹市績優童軍團則為三民國中及光武國中，另新科國中、育賢國中及建華國中童軍團榮獲全國大露營績優童軍團的肯定。韓國童軍總會代表尹漢大頒發「韓國國際友誼獎章花郎獎章」予曾蘭香，交流獎章予蕭君強及劉倪后。

「能夠帶給別人幸福的人，就是最幸福的人，童軍人日行一善所以是最幸福的一群人」，副市長沈慧虹表示，新竹市107年獲童軍團平均人數全國第一名殊榮，感謝各級學校暨社團童軍對童軍活動的支持與奉獻，未來市府將持續推動童軍教育及童軍組訓，期透過非正規教育，培訓青少年成為「健康、快樂和樂於助人的公民」，亦期盼更多人加入童軍的行列。