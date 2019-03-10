貨車司機6輛拖車頭迎親 新娘嬌羞永難忘

2019-03-10 18:16 中央社 苗栗縣10日電



擔任貨車司機的李冠儒，去年春節期間在苗栗市擺放「梁教官請把韻晴嫁給我」求婚花圈引人注目，今天成功以6輛拖車頭迎親車隊將女友娶回家，新娘說：「一輩子都不會忘記」。

6輛掛有大紅花綵及囍字、愛心和粉紅絲帶裝飾的拖車頭車隊，今天浩浩蕩蕩從苗栗縣三灣鄉出發前往苗栗市娶親，沿途吸引不少民眾目光，新娘親友也爭相拍照留念。

新郎李冠儒指出，多年前在網路購買鞋子，與從事網拍的新娘梁韻晴約定面交，對她「一見鍾情」，但梁韻晴對他卻沒有感覺，李冠儒只好透過網購展開追求攻勢，讓對方逐漸發現自己的優點。

除了對新娘示好外，李冠儒更展現尊重長輩的態度，雙方交往一段時間，準備論及婚嫁時，因女友父親為逢甲大學退休教官，李冠儒特別在梁韻晴住家社區前，擺設「梁教官請把韻晴嫁給我」、「韻晴嫁給我吧」求婚花圈，一擺就是一個月，深深打動女方家人。

李冠儒表示，本身為貨運車司機，與梁韻晴交往過程中，2人經常一起「跑車、四處遊山玩水」，同時在貨運行老闆大力贊助下，請來6輛拖車頭，每輛造價超過新台幣400萬元，作為迎親車隊，希望給新娘一個「不一樣」的婚禮。

梁韻晴表示，看到新郎和迎親車隊上門，感到「很緊張、很特別」，一輩子都會記得這一刻；而陪嫁隊伍中的小花童，是由新娘平日飼養的流浪犬「賈斯汀」擔任，也成為注目焦點，親友們感染到浪漫的氣氛，紛紛上前拍照，祝福新人永浴愛河。