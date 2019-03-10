親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

衣索比亞航空客機墜毀 機上157人下落不明

煮泡麵聞到瓦斯味打開電燈 蘇澳民宅氣爆奪3命

八德3公車路線明調整 持市民卡享買一送一優惠

2019-03-10 16:14聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園八德往返雙北上班、上學人口眾多，為擴大八德民眾乘車需求，培養未來捷運綠線搭乘人口，桃園市交通局自明日起調整713、715、716路線發車端點、行駛動線及營運班次，並恢復市區客運費率計價，民眾只要持市民卡，就可享基本里程8公里買一送一優惠。

桃園市交通局長劉慶豐表示，713、715、716路線原為1659國道客運路線，交通局從去年10月1日起自公路總局接手起至今，都以公路客運票價計收，現配合行駛動線調整，改為市區公車計價，民眾只要持桃園市民卡搭乘，可享基本里程8公里買一送一，來回享18元的乘車優惠。

經統計，新費率實施後，持市民卡搭乘公車因享有乘車優惠，車資將較現行費率便宜。若民眾刷市民卡，從原有站點往返平均來算，最高票價為44元，最低為28元，但未使用市民卡者，則會漲價3至9元不等費用。

交通局公共運輸科長陳家緯說，起訖站點異動後，713路起站由「介壽豐德路口」站變更至「建德興豐路口」站發車，路線延伸服務八德重劃區至捷運永寧站，若投現的話，全程票價由44元漲至56元；715路線則由「介壽豐德路口」站變更至「興豐中正路口」站發車，並於大湳地區調整行駛動線，經介壽路至捷運永寧站，全程票價由44元漲至59元；716路線由大湳至捷運永寧站，起訖站不變，票價由34元漲至43元，陳家緯表示，民眾若持市民卡搭乘享有優惠則不受影響。

交通局表示，為提高旅客乘車便利性及大眾運輸使用率，路線調整後可擴大服務範圍至八德重劃區，並提醒民眾，申辦桃園市民卡搭乘桃園市區客運路線可享有基本里程8公里買一送一的優惠，路線資訊可至交通局公車動態網頁 https://ebus.tycg.gov.tw/NewTaoyuan/Dybus.aspx 查詢。

桃園市交通局自明日起調整713、715、716路線發車端點、行駛動線及營運班次，...
桃園市交通局自明日起調整713、715、716路線發車端點、行駛動線及營運班次，並恢復市區客運費率計價，民眾持市民卡可享基本里程8公里買一送一優惠。圖／桃園市政府交通局提供
分享

票價捷運公車
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

龍德宫四媽祖8天7夜遶境 桃警護駕供水

2019-03-10 14:51

桃巿府組團赴南非參加世界台商會議 爭取台商回桃投資

2019-03-10 13:29

去年求婚花圈加布條 新郎今年6輛拖車頭隊娶回家

2019-03-10 11:36

70年口碑！ 這間廟發財金只借當地人 沒人不還

2019-03-10 08:56

藍、白、黃魯冰花盛開 苗栗八甲茶區現花海景致

2019-03-10 07:39

石門水庫 媽祖遶境

2019-03-09 23:48

區間測速／車速管制由點至線 行車更安全

2019-03-09 23:44

回響／台61線區間測速 將增白沙屯-通霄北上段

2019-03-09 23:37

精品滿目 苗栗工藝園區「登峰造極」聯展登場

2019-03-09 22:45

拓展U-moto共享電動車 新竹台3線沿線將設租還點

2019-03-09 22:25

全國原住民族運動會 全國聖火傳遞到桃園

2019-03-09 20:44

媽祖水上遶境靈驗發爐 石門水庫春雨綿綿水位回升

2019-03-09 20:02

國民黨給王浩宇不分區立委？藍議員氣罵：吧噗啦

2019-03-09 19:32

苑裡老市場登錄歷史建築 地方出現正反意見

2019-03-09 19:21

具珍貴價值 舊山線2座鐵橋獲指定為古蹟

2019-03-09 17:33

不畏風雨！桃市免費肝炎及肝癌檢驗逾1900人響應

2019-03-09 15:16

帶小樹苗去旅行！民眾冒雨排隊領限量超療癒苔蘚盆栽

2019-03-09 12:02

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

都更口號一坪換一坪？柯文哲：天下哪有這麼好的事

2019-03-09 23:22

媽祖水上遶境靈驗發爐 石門水庫春雨綿綿水位回升

2019-03-09 20:02

小心荷包失血！台南市違規拖吊熱點前三名出爐

2019-03-10 07:48

建商買走？嘉縣水上鄉2千坪綠地恐消失

2019-03-10 00:24

國民黨給王浩宇不分區立委？藍議員氣罵：吧噗啦

2019-03-09 19:32

藍、白、黃魯冰花盛開 苗栗八甲茶區現花海景致

2019-03-10 07:39

去年求婚花圈加布條 新郎今年6輛拖車頭隊娶回家

2019-03-10 11:36

台中沙鹿美仁里彩繪巷封了！ 原因出在遊客太吵

2019-03-10 09:53

基隆和平島吃「風車拉麵」 好像在沖繩

2019-03-09 23:44

嘉義縣水上鄉千坪綠地 上百林木保得住嗎？

2019-03-09 20:34

觀光海嘯衝擊恆春半島 海生館遊客數也直直落

2019-03-09 19:29

貓熊來高雄? 農委會說話了

2019-03-10 12:00

具珍貴價值 舊山線2座鐵橋獲指定為古蹟

2019-03-09 17:33

「台灣第一捕鯨人」辭世 見證台灣捕鯨業興衰史

2019-03-10 07:38

台東中小學運動會 體中包辦高男400公尺前3還兩破大會

2019-03-09 21:25

鯤喜灣樂活文化季別錯過 王浩一帶路吃美食

2019-03-09 21:09

趙天麟挑戰南橫超馬 12小時50分跑完100公里

2019-03-09 23:58

驕傲屏東 燈會影片入選日本國際觀光影像節

2019-03-09 21:48

辦個台北燈節便宜到房東 柯P：高房租扼殺新創產業

2019-03-09 23:08

耶路撒冷的啟發 柯文哲：文化可以賣錢

2019-03-10 04:12

校園空汙有對策 中南部教室裡要加裝新風系統了

2019-03-10 11:47

「韓」風也刮進校園 木橋載重競賽赫見愛情摩天輪

2019-03-10 08:52

列世界8美之首！竹市總圖設計取經東大圖書館

2019-03-09 17:18

70年口碑！ 這間廟發財金只借當地人 沒人不還

2019-03-10 08:56

影／麻豆柚園新人結連理 10多輛農用車當禮車開進場

2019-03-10 12:46

桃機南跑道因雨破洞　22:15維修完成

2019-03-09 22:50

懷念李良仁！紙風車嘉義布袋演出鼓勵學童築夢

2019-03-09 23:08

苑裡老市場登錄歷史建築 地方出現正反意見

2019-03-09 19:21

影／連續幾天大雨摧殘花 后里泰安櫻花將謝幕

2019-03-10 08:56

田寮國中50年校慶 13位傑出校友個人公仔超有型

2019-03-10 14:05

招牌旗袍表演舞蹈 大陸新住民舞出一片天

2019-03-10 08:11

蘇嘉全稱許生命線：因為有你 台灣更美麗

2019-03-09 19:26

還我安寧！台中沙鹿美仁里彩繪巷封牆3成 遊客少一半

2019-03-09 23:25

打卡熱「到此一遊」 學者：何不導覽「內涵」

2019-03-09 23:31

社會住宅緊鄰一中商圈 中巿府有信心完工後「秒殺」

2019-03-10 12:41

台中BRT爭議 得再付廠商4500萬

2019-03-09 23:26

雲林汰舊家電補助申請開始了 冷氣冰箱每台最高給3千元

2019-03-10 13:30

精品滿目 苗栗工藝園區「登峰造極」聯展登場

2019-03-09 22:45

墾丁音樂季爆出走潮 夏都春宴不擔心商機沒落

2019-03-09 19:29

改走木質風、工業風 彰化校園圖書室一間比一間美

2019-03-10 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top