八德3公車路線明調整 持市民卡享買一送一優惠

2019-03-10 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園八德往返雙北上班、上學人口眾多，為擴大八德民眾乘車需求，培養未來捷運綠線搭乘人口，桃園市交通局自明日起調整713、715、716路線發車端點、行駛動線及營運班次，並恢復市區客運費率計價，民眾只要持市民卡，就可享基本里程8公里買一送一優惠。

桃園市交通局長劉慶豐表示，713、715、716路線原為1659國道客運路線，交通局從去年10月1日起自公路總局接手起至今，都以公路客運票價計收，現配合行駛動線調整，改為市區公車計價，民眾只要持桃園市民卡搭乘，可享基本里程8公里買一送一，來回享18元的乘車優惠。

經統計，新費率實施後，持市民卡搭乘公車因享有乘車優惠，車資將較現行費率便宜。若民眾刷市民卡，從原有站點往返平均來算，最高票價為44元，最低為28元，但未使用市民卡者，則會漲價3至9元不等費用。

交通局公共運輸科長陳家緯說，起訖站點異動後，713路起站由「介壽豐德路口」站變更至「建德興豐路口」站發車，路線延伸服務八德重劃區至捷運永寧站，若投現的話，全程票價由44元漲至56元；715路線則由「介壽豐德路口」站變更至「興豐中正路口」站發車，並於大湳地區調整行駛動線，經介壽路至捷運永寧站，全程票價由44元漲至59元；716路線由大湳至捷運永寧站，起訖站不變，票價由34元漲至43元，陳家緯表示，民眾若持市民卡搭乘享有優惠則不受影響。