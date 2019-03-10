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觀光景點一把抓 竹市府建置導覽指標輕鬆遊玩

2019-03-10 13:14聯合報 記者張雅婷╱即時報導

系統性指標示意圖。圖／新竹市府提供
系統性指標示意圖。圖／新竹市府提供
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一個城市的旅遊環境除了靠現有的文化、建築等軟硬體設施，如何讓遊客輕鬆遊覽，快速找到方向，更為重要。新竹市政府去（107）年起於新竹火車站至新竹公園等5處旅客進出熱點試作系統指標牌，吸引觀光客停下來接收導覽資訊，發揮系統指標牌周邊景點與方向定位指引，獲得好評迴響，因此新竹市府將建置「全市導覽指標系統」，預計規劃500多個指標牌，提供重要景點導覽。

新竹市府為建構完善的觀光環境與步行空間，向中央爭取補助約2600萬元，建置「全市導覽指標系統」，新竹市長林智堅指出，系統性建置指標牌將強化步行指引機能，是竹市打造步行城市的重點主軸之一，未來「全市性導覽指標系統」將在古蹟、景觀、節點、地標等建置，由內而外有計畫的展現新竹形象，還能有效整合觀光資訊及旅遊熱點，讓旅客更了解新竹的地理位置，優化觀光體驗。

都發處陳凱凌處長指出，良好的導覽指標系統於觀光旅遊中很重要，是基本的公共服務設施，提供遊客辨識空間、方向指引，讓民眾迅速獲得正確、清楚、便利觀光資訊，以提升遊憩服務品質，並達到環境解說等教育功能，藉由統一形象的指標牌，讓遊客對新竹城市景觀留下深刻印象。

都發處指出，指標牌體設計強調精緻、豐富、易讀的旅遊資訊，建立「全市一致性」的觀光導覽指標系統原則；牌體以輕盈、流動設計手法，特殊角度切面營造設計感十足立牌，讓旅客置身城市，能更清楚與周遭景點與方向，鄰近的城市文化古蹟、名店名街、生態環境、景觀設施都能在指標上一覽無遺，提升景點能見度，也提升旅客旅遊樂趣。

新竹公園現有的系統性指標導覽。圖／新竹市府提供
新竹公園現有的系統性指標導覽。圖／新竹市府提供
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新竹市政府（日治州廳）系統性指標示意圖。圖／新竹市府提供
新竹市政府（日治州廳）系統性指標示意圖。圖／新竹市府提供
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系統性指標示意圖。圖／新竹市府提供
系統性指標示意圖。圖／新竹市府提供
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