觀光景點一把抓 竹市府建置導覽指標輕鬆遊玩

2019-03-10 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



系統性指標示意圖。圖／新竹市府提供 分享 facebook

一個城市的旅遊環境除了靠現有的文化、建築等軟硬體設施，如何讓遊客輕鬆遊覽，快速找到方向，更為重要。新竹市政府去（107）年起於新竹火車站至新竹公園等5處旅客進出熱點試作系統指標牌，吸引觀光客停下來接收導覽資訊，發揮系統指標牌周邊景點與方向定位指引，獲得好評迴響，因此新竹市府將建置「全市導覽指標系統」，預計規劃500多個指標牌，提供重要景點導覽。

新竹市府為建構完善的觀光環境與步行空間，向中央爭取補助約2600萬元，建置「全市導覽指標系統」，新竹市長林智堅指出，系統性建置指標牌將強化步行指引機能，是竹市打造步行城市的重點主軸之一，未來「全市性導覽指標系統」將在古蹟、景觀、節點、地標等建置，由內而外有計畫的展現新竹形象，還能有效整合觀光資訊及旅遊熱點，讓旅客更了解新竹的地理位置，優化觀光體驗。

都發處陳凱凌處長指出，良好的導覽指標系統於觀光旅遊中很重要，是基本的公共服務設施，提供遊客辨識空間、方向指引，讓民眾迅速獲得正確、清楚、便利觀光資訊，以提升遊憩服務品質，並達到環境解說等教育功能，藉由統一形象的指標牌，讓遊客對新竹城市景觀留下深刻印象。