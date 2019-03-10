去年求婚花圈加布條 新郎今年6輛拖車頭隊娶回家

2019-03-10 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



貨車司機李冠儒今天上午用6輛拖車頭迎娶新娘梁韻晴，特別又浪漫。記者范榮達／攝影 分享 facebook

還記得去年春節期間，苗栗市大將軍社區前一排擺放一個月的「梁教官請把韻晴嫁給我」、「韻晴嫁給我吧」求婚花圈、布條嗎？有情人終成眷屬，男主角李冠儒今天上午用6輛拖車頭迎娶新娘梁韻晴，梁韻晴說，很緊張、很特別，一輩子都不會忘記。

李冠儒是貨車司機，他說，老婆很喜歡跟著他跑車，一邊工作、一邊培養感情，還可以遊山玩水，老闆大方贊助6輛拖車頭，每輛造價超過400萬元，他覺得很被祝福。

今天天公作美，6輛裝飾喜氣洋洋的拖車頭，加上其他禮車的李冠儒迎聚車隊，一早從苗栗縣三灣鄉大坪出發，車隊沿途引人注目，有路人直呼好酷、好浪漫，也祝福這對新人「永浴愛河」，陪同梁韻晴出嫁還有與李冠儒結情緣的「媒人」流浪狗「賈斯汀」，成了最特別伴郎。

梁韻晴的父親梁瑞剛是台中市逢甲大學退休主任教官，嫁女兒有萬般不捨，他說，女兒從小就很獨立，自己走路上小學、國中、高商，大學也是半工半讀完成學業，出社會工作三分之二薪水也交給家裡，女婿老實沉默寡言，不擅長用言語表達，花圈求婚讓他也很感動，女婿很認真也真心愛女兒的，決定將女兒嫁給女婿。