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去年求婚花圈加布條 新郎今年6輛拖車頭隊娶回家

2019-03-10 11:36聯合報 記者范榮達╱即時報導

貨車司機李冠儒今天上午用6輛拖車頭迎娶新娘梁韻晴，特別又浪漫。記者范榮達／攝影
貨車司機李冠儒今天上午用6輛拖車頭迎娶新娘梁韻晴，特別又浪漫。記者范榮達／攝影
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還記得去年春節期間，苗栗市大將軍社區前一排擺放一個月的「梁教官請把韻晴嫁給我」、「韻晴嫁給我吧」求婚花圈、布條嗎？有情人終成眷屬，男主角李冠儒今天上午用6輛拖車頭迎娶新娘梁韻晴，梁韻晴說，很緊張、很特別，一輩子都不會忘記。

李冠儒是貨車司機，他說，老婆很喜歡跟著他跑車，一邊工作、一邊培養感情，還可以遊山玩水，老闆大方贊助6輛拖車頭，每輛造價超過400萬元，他覺得很被祝福。

今天天公作美，6輛裝飾喜氣洋洋的拖車頭，加上其他禮車的李冠儒迎聚車隊，一早從苗栗縣三灣鄉大坪出發，車隊沿途引人注目，有路人直呼好酷、好浪漫，也祝福這對新人「永浴愛河」，陪同梁韻晴出嫁還有與李冠儒結情緣的「媒人」流浪狗「賈斯汀」，成了最特別伴郎。

梁韻晴的父親梁瑞剛是台中市逢甲大學退休主任教官，嫁女兒有萬般不捨，他說，女兒從小就很獨立，自己走路上小學、國中、高商，大學也是半工半讀完成學業，出社會工作三分之二薪水也交給家裡，女婿老實沉默寡言，不擅長用言語表達，花圈求婚讓他也很感動，女婿很認真也真心愛女兒的，決定將女兒嫁給女婿。

李冠儒、梁韻晴的愛情故事也很浪漫，梁韻晴從事網拍工作，李冠儒因網購鞋子約定面交，對梁韻晴一見鍾情，他藉著網購展開追求，梁韻晴起初認為李冠儒「不是我的菜」，交往過程逐漸發現李冠儒的好，梁韻晴養了2隻流浪狗，原先李冠儒很怕狗，肯跟著餵食，進而關懷流浪動物，打動李冠儒的心。

流浪狗「賈斯汀」促成李冠儒、梁韻晴情緣，今天隨同陪嫁。記者范榮達／攝影
流浪狗「賈斯汀」促成李冠儒、梁韻晴情緣，今天隨同陪嫁。記者范榮達／攝影
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貨車司機李冠儒今天上午用6輛拖車頭迎娶新娘梁韻晴，拖車頭裝飾喜氣洋洋。記者范榮達...
貨車司機李冠儒今天上午用6輛拖車頭迎娶新娘梁韻晴，拖車頭裝飾喜氣洋洋。記者范榮達／攝影
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貨車司機李冠儒今天上午用6輛拖車頭迎娶新娘梁韻晴，特別又浪漫。記者范榮達／攝影
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