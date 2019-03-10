70年口碑！ 這間廟發財金只借當地人 沒人不還

2019-03-10 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



很多人都有向土地公「求財」借發財金的經驗，並以此為本錢做生意、投資，或放在錢包裡招財等，希望在神明加持下，能夠財源滾滾。新竹縣新埔鎮旱坑里的「上樟樹林福德宮」，早在民國30年代就開始借發財金，除了「求財」，還可以「求柑」及「求丁」。

新竹在地的文史工作者黃有福表示，根據廟方爐主保存的帳冊顯示，「上樟樹林福德宮」民國30年代就開始借發財金，且這間廟特別規定只借當地人，不借外來客。廟裡不僅能「求財」，還可以「求柑」及「求丁」，求柑是希望讓生活「甘甜」順利，求丁則是希望能生男丁，不過只限元宵節晚上。

至於借多少、還多少？黃有福指出，民眾必須親自擲筊徵得土地公同意，他就曾經碰過一名年輕女子到廟裡問土地公是否同意她借2000元，明年她再還2000元，沒想到連續擲筊4、5次都一直沒有獲得土地公的同意，後來女子改口說會還2300元，但土地公仍不同意。

「誠意很重要」，黃有福說，當時他就上前請女子試試看跟土地公說明年還2600元，沒想到再擲筊，馬上就擲出聖筊。

黃有福表示，發財金要借多少看個人，但一定要有足夠的誠意，像當地有位工廠老闆，每年借發財金一借都是上萬元，但是他隔年願意加碼還錢，所以土地公每次都同意借他。