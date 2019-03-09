Scratch程式納入108課綱 程式創意競賽正夯

2019-03-09 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市108年Scratch程式暨創意競賽，今天在大溪高中登場，共有162組選手參賽，國小動畫組38隊、國小遊戲組46隊、國中動畫組23隊、國中遊戲組26隊，創意市集佈展29隊，將近有520位師生參與。

Scratch是一種新世代的程式設計軟體，採用直覺式設計，孩子們只要會用滑鼠，就能學寫程式。108課綱已經將程式設計納入國、高中的科技領域，在桃園市資訊建議課程則是將Scratch列為國小程式設計的入門課程，後續規劃mBot、Arduino及Dash & Dot等課程，除了提升孩子的思考能力與邏輯思維，也可以順利銜接國中科技課程。

活動現場擺出Scratch創意市集，開放各校報名攤位，以運算思維產出教材、教具、生活需求物件及創想實驗品為主題，運用開放硬體等多元程式工具，結合崁入系統設計，展示師生創意作品。