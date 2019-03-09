Scratch程式納入108課綱 程式創意競賽正夯
桃園市108年Scratch程式暨創意競賽，今天在大溪高中登場，共有162組選手參賽，國小動畫組38隊、國小遊戲組46隊、國中動畫組23隊、國中遊戲組26隊，創意市集佈展29隊，將近有520位師生參與。
Scratch是一種新世代的程式設計軟體，採用直覺式設計，孩子們只要會用滑鼠，就能學寫程式。108課綱已經將程式設計納入國、高中的科技領域，在桃園市資訊建議課程則是將Scratch列為國小程式設計的入門課程，後續規劃mBot、Arduino及Dash & Dot等課程，除了提升孩子的思考能力與邏輯思維，也可以順利銜接國中科技課程。
活動現場擺出Scratch創意市集，開放各校報名攤位，以運算思維產出教材、教具、生活需求物件及創想實驗品為主題，運用開放硬體等多元程式工具，結合崁入系統設計，展示師生創意作品。
教育局長高安邦表示，創意市集每一件作品皆具巧思，透過多樣化數位工具的導入，激發學生的學習興趣，老師成為課堂中的協助者，而藉由提問引導學生討論、思辨，創發新鮮的點子來解決生活中的問題，這是真正的創客精神，也是科技教育的本質，桃園市領先全國透過數位學堂培育我們的下一代，培養智慧城市所需的人才庫。
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