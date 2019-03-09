媽祖水上遶境靈驗發爐 石門水庫春雨綿綿水位回升

2019-03-09 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



50年歷史石門水庫水域，媽祖搭遊艇遊湖、遶境祈福儀式，今天上午在數10艘船艇引領啟航下，從阿姆坪碼頭出發，展開全台唯一的媽祖水庫水域遶境活動。

冒雨遶境船艇抵大壩碼頭，神尊上岸供鄰近店家、信徒及遊客膜拜，香火旺到「發爐」，信徒笑稱「媽祖太高興了」；媽祖也靈驗的在遶境時天降甘霖，目前石門水庫水位已止跌，正持續上升中。 據統計，石門水庫上游集水區，這2天平均降雨量達120毫米，進水3000萬噸。

桃園市渡船遊艇商業同業公會理事長范揚煥表示，每年的農曆2月3日，是大溪百吉復興宮媽祖，搭遊艇遶境石門水庫水域祈福求雨的日子。除了當地信徒，也有外地遊客透過遊艇公會包乘遊艇，近距離參與獨特的媽祖水上遶境盛會。

范揚煥今年是媽祖遶境祈福儀式值年爐主。他表示，往年遠離枯水期水位高時，媽祖遶境可抵新溪口吊橋水域，且遶境會碰到大睛天，要花近三個小時；今年枯水期水位下降到，阿姆坪碼頭快要無法停靠船隻，船家正愁移到深水區域，會影響到遊艇生意，民生及農業灌溉用水也會鬧水荒。

奇蹟的是，媽祖遶境出發前，石門水庫集水區降下綿綿春雨「解渴」。范揚煥表示，水庫水位從跌破海拔228公尺逐漸上升中，水位今天可望上升到230公尺，下游春耕農作 ，在媽祖賜福庇佑下，也不擔心會鬧水荒了。

經濟部水利署北區水資源局副局長張庭華表示，石門水庫現有觀光遊艇、漁撈船及農務船近180餘艘。遊艇業在水庫舉辦媽祖遶境祈福活動，已有50年歷史，獨具台灣地方文化特色。

張庭華表示，在石門水庫興建之前，阿姆坪當地居民，便有迎媽祖遶境風俗，每年均與當地復興宮開漳聖王聖誕，共同在陸地上遶境。水庫興建完成後，乘船遊湖風氣興起，遊艇業者便將原來在陸上舉行的媽祖遶境，創新為水域祈福遶境遊湖活動，除祈福消災，也祈求媽祖護祐地方經濟發展與繁榮。