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國民黨給王浩宇不分區立委？藍議員氣罵：吧噗啦

2019-03-09 19:32聯合報 記者張裕珍╱即時報導

有意參選中壢區立委的綠黨桃園市議員王浩宇近日因打韓頻躍上新聞版面，昨又與高市觀光局長潘恆旭槓上後，加碼自爆國民黨找他擔任新媒體部主任，甚至承諾給不分區立委，被他婉拒；國民黨籍桃園市議員黃敬平今天傍晚透過影片批評，王浩宇根本是民進黨打手、市長鄭文燦側翼，國民黨最好會找他當不分區立委，「聽他在吧噗啦」，更批王浩宇成天只盯高雄打韓國瑜，遇到老大就只能立正討拍，真沒種。

王浩宇說，潘恆旭的確有向他接觸過，推薦擔任國民黨新媒體主任職務等，但國民黨主席吳敦義卻在鏡頭前受訪時否認，「那到底是誰在撒謊，說白賊？」至於選立委一事，王說，確實都還在評估階段，畢竟自己並非民進黨，為綠黨身份，最後才會談到整合，另黃批他是民進黨打手、鄭文燦側翼，他也反酸黃敬平「你自己私下不是也跟鄭文燦很好嗎？」

黃敬平說，去年底議員選舉，王浩宇利用影片攻擊不同選區的藍營議員舒翠玲，還用網路下廣告，私下向其他議員表示，影片與資料是鄭文燦給的，經他爆料之後，卻又變小孬孬不敢承認，「從沒見過一個想做老大身旁的打手，又俗辣的像個小癟三，連小混混都不如！」

由於王浩宇先前受訪時反酸黃敬平也想選立委，黃表示，他的競選看板早掛出去，選立委這件事大家都知道，批王浩宇整天只看高雄、不看桃園，到現在要不要在中壢選立委，還在扭扭捏捏的說在評估，對手和民眾都等到頭上長香菇，節奏那麼慢；同黨中壢區議員劉安祺也認為，王浩宇連日以來的談話引發不小爭議，直言「浩宇議員做人要厚道一點，知道嗎？」

國民黨桃園市議員黃敬平今天針對綠黨市議員王浩宇爭議發言頻頻發難，傍晚加碼拍攝影片...
國民黨桃園市議員黃敬平今天針對綠黨市議員王浩宇爭議發言頻頻發難，傍晚加碼拍攝影片，批王浩宇沒種。記者張裕珍／翻攝
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王浩宇國民黨鄭文燦
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