苑裡老市場登錄歷史建築 地方出現正反意見

2019-03-09 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



去年9月間被大火燒毀逾半的苑裡鎮百年老市場，昨天經苗栗縣有形文化資產審議通過登錄為歷史建築，苑裡市場結合鎮民生活消費及生命記憶，但成為文化資產，地方出現正、反兩極意見，市場未來的復建之路充滿挑戰。

苑裡市場(苑裡鎮公有零售市場)位於苑裡火車站前方的市區黃金地段，災後包括攤商自救會、苑裡掀海風社團及地方人士爭取登錄文化資產，苗栗縣政府依法將市場廢墟先列為「暫定古蹟」，昨天審議通過登錄為歷史建築，範圍包括市場沿街留存的牆體、山牆及「据賣所」木造市場建築本體。

苑裡市場自救會會長鄭暉煌表示，他們很肯定文資審議委員會通過市場登錄歷史建築的決議，未來市場要復建，登錄為歷建比古蹟身分更具彈性；市場重建走上文化資產方向，比單純重建的過程將會長很多，但攤商都支持把有價值的好東西留下來，是最難能可貴的地方。

「苑裡掀海風」共同創辦人劉育育表示，苑裡市場獲登錄歷史建築，不論是火災殘存的結構或較完整的「据賣所」，很高興能獲文資審議委員認同具文資價值，爭取登錄文化資產並不是要將市場「蓋回原本的樣子」，希望鎮公所未來規畫苑裡市場時，以公開、透明方式讓公民能參與，以新舊並陳方式呈現它舊的歷史風格，並有新的設施符合當代菜市場應有的空間，讓苑裡這個經典小鎮再現百年風華。

苑裡鎮里長聯誼會會長王献榮則認為，海線通霄、苑裡、大甲等地，苑裡市場最靠近火車站且居市區中心，這麼好的位置應好好規畫新市場建築，把殘存的東西當「古蹟」，如果自強活動帶他來看這裡，他一定破口大罵，市場重建大家應好好溝通才是。

苑裡鎮公所辦理市場災後復原重建可行性評估，最近剛招標完成，依廠商提出的服務建議書，市場重建依文資身分及不具文資身分可區分6種不同重建狀況，經費概估從4000多萬元到2億多元都有。