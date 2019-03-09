親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蘇澳氣爆釀3死 鑑識驚：氣爆閃燃威力大到炸裂牆壁

苑裡老市場登錄歷史建築 地方出現正反意見

2019-03-09 19:21聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

去年9月間被大火燒毀逾半的苑裡鎮百年老市場，昨天經苗栗縣有形文化資產審議通過登錄為歷史建築，苑裡市場結合鎮民生活消費及生命記憶，但成為文化資產，地方出現正、反兩極意見，市場未來的復建之路充滿挑戰。

苑裡市場(苑裡鎮公有零售市場)位於苑裡火車站前方的市區黃金地段，災後包括攤商自救會、苑裡掀海風社團及地方人士爭取登錄文化資產，苗栗縣政府依法將市場廢墟先列為「暫定古蹟」，昨天審議通過登錄為歷史建築，範圍包括市場沿街留存的牆體、山牆及「据賣所」木造市場建築本體。

苑裡市場自救會會長鄭暉煌表示，他們很肯定文資審議委員會通過市場登錄歷史建築的決議，未來市場要復建，登錄為歷建比古蹟身分更具彈性；市場重建走上文化資產方向，比單純重建的過程將會長很多，但攤商都支持把有價值的好東西留下來，是最難能可貴的地方。

「苑裡掀海風」共同創辦人劉育育表示，苑裡市場獲登錄歷史建築，不論是火災殘存的結構或較完整的「据賣所」，很高興能獲文資審議委員認同具文資價值，爭取登錄文化資產並不是要將市場「蓋回原本的樣子」，希望鎮公所未來規畫苑裡市場時，以公開、透明方式讓公民能參與，以新舊並陳方式呈現它舊的歷史風格，並有新的設施符合當代菜市場應有的空間，讓苑裡這個經典小鎮再現百年風華。

苑裡鎮里長聯誼會會長王献榮則認為，海線通霄、苑裡、大甲等地，苑裡市場最靠近火車站且居市區中心，這麼好的位置應好好規畫新市場建築，把殘存的東西當「古蹟」，如果自強活動帶他來看這裡，他一定破口大罵，市場重建大家應好好溝通才是。

苑裡鎮公所辦理市場災後復原重建可行性評估，最近剛招標完成，依廠商提出的服務建議書，市場重建依文資身分及不具文資身分可區分6種不同重建狀況，經費概估從4000多萬元到2億多元都有。

苑裡鎮長劉秋東表示，他尊重文資審議的結果，但地方也出現反對市場登錄歷建的聲音，且登錄後保留一些範圍，市場可供重建空間大減，重建問題變得「很棘手」，鎮公所將辦公聽會聽取各方意見。

苗栗縣苑裡鎮百年老市場去年9月間大火，殘存的牆體及部分建築結構，苗栗縣有形文化資...
苗栗縣苑裡鎮百年老市場去年9月間大火，殘存的牆體及部分建築結構，苗栗縣有形文化資產審議通過登錄為歷史建築。圖／報系資料照
分享
苗栗縣苑裡鎮百年老市場去年9月間大火，殘存的牆體及部分建築結構，苗栗縣有形文化資...
苗栗縣苑裡鎮百年老市場去年9月間大火，殘存的牆體及部分建築結構，苗栗縣有形文化資產審議通過登錄為歷史建築。圖／報系資料照
分享
苗栗縣苑裡鎮百年老市場去年9月間大火，殘存的牆體及部分建築結構，苗栗縣有形文化資...
苗栗縣苑裡鎮百年老市場去年9月間大火，殘存的牆體及部分建築結構，苗栗縣有形文化資產審議通過登錄為歷史建築。圖／報系資料照
分享

歷史建築文化資產古蹟
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

國民黨給王浩宇不分區立委？藍議員氣罵：吧噗啦

2019-03-09 19:32

媽祖水上遶境靈驗發爐 石門水庫春雨綿綿水位回升

2019-03-09 20:02

具珍貴價值 舊山線2座鐵橋獲指定為古蹟

2019-03-09 17:33

不畏風雨！桃市免費肝炎及肝癌檢驗逾1900人響應

2019-03-09 15:16

帶小樹苗去旅行！民眾冒雨排隊領限量超療癒苔蘚盆栽

2019-03-09 12:02

讓泰雅歌聲傳國際 桃山國小籌出國旅費

2019-03-08 23:14

申辦手續煩雜 桃市水源區補助金擬直接入帳

2019-03-08 22:47

伯公生做愛心 集結信徒258萬善款捐贈救護車

2019-03-08 22:30

客家傳統習俗 「伯公」誕辰食福旺整年

2019-03-08 22:21

桃園產後護理之家增至32家 醫院一條龍服務加入戰局

2019-03-08 22:15

影／努力一、二十年 後龍石滬維護獲中央補助

2019-03-08 22:01

影／百年老市場登錄歷史建築 範圍以災後留存結構為主

2019-03-08 20:35

桃園產後護理之家激增至32家 桃園區成一級戰區

2019-03-08 17:28

宮廟同慶伯公誕辰 桃客庄發揚伯公傳統祭祀文化

2019-03-08 17:10

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 13:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

你不急父母急 未婚男女聯誼媽媽「搶了頭香」 女生僅9人報名

2019-03-09 09:05

解決道路坑洞高雄開先例 大幅鋪機場跑道材料

2019-03-08 20:59

「比自己開車還要快」三峽往信義區跳蛙公車11日通車

2019-03-09 13:19

一生奉獻給台灣偏鄉醫療 荷蘭畢神父將長眠台灣

2019-03-09 14:33

帶小樹苗去旅行！民眾冒雨排隊領限量超療癒苔蘚盆栽

2019-03-09 12:02

台中BRT爭議未息 得再付4500萬給機電商

2019-03-09 12:58

選舉公報放北神探、南菜販 侯友宜：我有這麼重要嗎？

2019-03-09 16:49

花蓮去年第4季地價動態 整體交易量明顯減少

2019-03-09 10:43

六房媽過爐時間確定了 5月19日過爐斗南股

2019-03-09 15:24

含金量最高的展覽 500顆自然金見證基隆河淘金傳說

2019-03-09 09:04

韓國瑜婦女節送李佳芬「快樂 雲淡風輕」

2019-03-08 23:56

沖之鳥海域還是去不了 漁民嗆以選票表達憤怒

2019-03-09 13:00

南迴安朔高架橋 巨蛇爬行山林

2019-03-09 00:07

「韓包袋放」高雄旅展 周末假日搶商機

2019-03-09 00:18

BRT 5億機電設備風吹雨淋 中市府要重新盤點

2019-03-09 15:17

竹山瑞龍瀑布植樹 吸收芬多精

2019-03-09 15:34

台中財政吃緊 勞退、勞健保統一匯市庫帳戶 引基層反彈

2019-03-08 22:27

北市「東引小吃」藏身巷弄 麵食滷菜一絕

2019-03-08 23:59

影╱日本風車拉麵達人和平島現煮 民眾：好像到沖繩

2019-03-09 14:54

貨又要賣出去了！江蘇文峰集團年採購5億元高雄農漁產

2019-03-09 16:29

下雨天來基隆旅遊 小雞雨衣夯小朋友大跳小雞舞

2019-03-09 16:41

彰化縣禽流感疫情拉警報 大城又有3萬多隻土雞遭撲殺

2019-03-08 20:54

國民黨給王浩宇不分區立委？藍議員氣罵：吧噗啦

2019-03-09 19:32

想種樹注意「適地適木」 免費領苗前先上網查詢

2019-03-09 09:05

節能「嘉」補助第二彈 即日起開跑

2019-03-08 21:15

具珍貴價值 舊山線2座鐵橋獲指定為古蹟

2019-03-09 17:33

新北碧潭水舞曼妙登場 視聽盛宴54天

2019-03-08 23:25

列世界8美之首！竹市總圖設計取經東大圖書館

2019-03-09 17:18

「龍王祭」爭取列無形文化資產被打回票 地方不服氣

2019-03-08 21:43

民眾太踴躍！台東林管處贈苗「秒殺」

2019-03-09 10:01

觀光海嘯衝擊恆春半島 海生館遊客數也直直落

2019-03-09 19:29

媽祖水上遶境靈驗發爐 石門水庫春雨綿綿水位回升

2019-03-09 20:02

金大與秀傳醫院產學合作 盼培育更多醫療人才

2019-03-08 20:59

漁電共生 台南七股養殖戶憂影響生計

2019-03-08 23:42

鼓勵生育 雲林生育津貼半年後將檢討

2019-03-09 12:05

他們紀念父親捐20萬助學 469位學子助學金湊齊了

2019-03-09 13:20

斗六雲林溪掀蓋工程 下月將拆除中山停車場

2019-03-09 12:23

想吃牛肉麵... 異廚風味、家傳秘方 搶攻老饕胃

2019-03-08 23:06

北市周日兩場路跑 市區道路、國道有交管

2019-03-09 11:42

東河鄉香丁節上千民眾參與 大人小孩開心吃榨搶香丁

2019-03-09 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top