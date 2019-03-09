具珍貴價值 舊山線2座鐵橋獲指定為古蹟

2019-03-09 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣舊山線上的內社川鐵橋、魚藤坪鐵橋經苗栗縣有形文化資產審議，已雙雙通過登錄為苗栗縣定古蹟，成為舊山線第四、五處古蹟，增添文資保存景點。

苗栗縣三義鄉的舊山線深具鐵路文史及觀光旅遊資源，當年曾被列為爭取世界遺產的潛力點，台鐵舊山線停駛21年來，舊山線勝興火車站、魚藤坪斷橋 (龍騰斷橋)及大安溪鐵橋相繼獲指定登錄為苗栗縣定古蹟，縣府打造舊山線Rail Bike鐵道自行車，龍騰斷橋旁的魚藤坪鐵橋、目前試營運終點的內社川鐵橋，都是沿線重要景點。

苗栗縣有形文化資產委員會昨天討論縣內的文資審議案都獲指定為縣定古蹟，魚藤坪鐵橋、內社川鐵橋都是1935年中部大地震過後興建，見證台灣鐵道史及時代工法、鐵道橋樑構造的演變，其中內社川鐵橋橋體為上承式鋼桁架，橋墩為中空鋼筋混凝土造，營造技術具特殊性，審議委員認為2座鐵橋極具珍貴歷史文化建築價值，一致通過指定為苗栗縣定古蹟。

見證大湖地區震災與墾拓歷史、在地文化的「大湖震災記念塔」、「大湖開闢紀念碑」，有形文資審議委員認為極富保存價值，決議通過登錄為苗栗縣歷史建築；此外，「原竹南公學校單開奉安庫」、「原竹南公學校雙開奉安庫」指定為一般古物。