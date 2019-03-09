親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國道3號和美路段遊覽車翻覆 已知20多人受傷

韓國瑜助選謝龍介 首站青龍宮現場民眾瘋狂有如暴動

免費肝炎及肝癌大檢驗 盼為桃園市民健康把關

2019-03-09 17:34中央社 桃園9日電

桃園市政府衛生局與財團法人肝病防治學術基金會及國際扶輪3523地區，今天在桃園市辦理「免費肝炎及肝癌大檢驗」，希望透過篩檢發現異常個案早期治療，為市民的健康把關。

衛生局長王文彥受訪表示，今天在八德區衛生所辦理的「肝炎及肝癌大檢驗」，免費提供20歲以上成人6項免費肝病篩檢，同時也辦理符合4項癌症篩檢資格者，免費健康檢查活動，吸引近1900位的民眾接受篩檢。

王文彥表示，多數肝病患者初期並無明顯徵兆或症狀，但經過20至30年的病程，可能逐漸演變為肝硬化及肝癌，肝病不僅危害個人健康，更會降低家庭生活品質，透過篩檢才能早期發現、早期治療，才能遠離肝病威脅。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘表示，篩檢異常民眾後續將由衛生局及基金會提供免費腹部超音波檢查，肝基會另外提供家境貧困者，包括就醫交通補助單次往返新台幣500元、掛號費、健保部分負擔及自費部分等項目，屆時將以醫院收費實際金額全額補助。民眾若有疑問，也可電洽衛生局或基金會。

桃園市政府表示，衛生局從97年起與肝病防治學術基金會合作，分別在桃園、復興、大園、觀音、新屋、龍潭、大溪、蘆竹及楊梅等9個行政區辦理免費肝炎及肝癌篩檢，共篩檢1萬6822人，篩檢出B型肝炎帶原者2244人、C型肝炎陽性360人，後續都已完成追蹤及轉介。

肝病B型肝炎肝癌
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

不畏風雨！桃市免費肝炎及肝癌檢驗逾1900人響應

2019-03-09 15:16

帶小樹苗去旅行！民眾冒雨排隊領限量超療癒苔蘚盆栽

2019-03-09 12:02

讓泰雅歌聲傳國際 桃山國小籌出國旅費

2019-03-08 23:14

申辦手續煩雜 桃市水源區補助金擬直接入帳

2019-03-08 22:47

伯公生做愛心 集結信徒258萬善款捐贈救護車

2019-03-08 22:30

客家傳統習俗 「伯公」誕辰食福旺整年

2019-03-08 22:21

桃園產後護理之家增至32家 醫院一條龍服務加入戰局

2019-03-08 22:15

影／努力一、二十年 後龍石滬維護獲中央補助

2019-03-08 22:01

熱門文章

你不急父母急 未婚男女聯誼媽媽「搶了頭香」 女生僅9人報名

2019-03-09 09:05

解決道路坑洞高雄開先例 大幅鋪機場跑道材料

2019-03-08 20:59

深澳電廠改燃氣？遭蘇貞昌拍肚里長：應讓台電死心

2019-03-08 18:22

台中BRT爭議未息 得再付4500萬給機電商

2019-03-09 12:58

一生奉獻給台灣偏鄉醫療 荷蘭畢神父將長眠台灣

2019-03-09 14:33

帶小樹苗去旅行！民眾冒雨排隊領限量超療癒苔蘚盆栽

2019-03-09 12:02

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top