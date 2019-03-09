免費肝炎及肝癌大檢驗 盼為桃園市民健康把關

2019-03-09 17:34 中央社 桃園9日電



桃園市政府衛生局與財團法人肝病防治學術基金會及國際扶輪3523地區，今天在桃園市辦理「免費肝炎及肝癌大檢驗」，希望透過篩檢發現異常個案早期治療，為市民的健康把關。

衛生局長王文彥受訪表示，今天在八德區衛生所辦理的「肝炎及肝癌大檢驗」，免費提供20歲以上成人6項免費肝病篩檢，同時也辦理符合4項癌症篩檢資格者，免費健康檢查活動，吸引近1900位的民眾接受篩檢。

王文彥表示，多數肝病患者初期並無明顯徵兆或症狀，但經過20至30年的病程，可能逐漸演變為肝硬化及肝癌，肝病不僅危害個人健康，更會降低家庭生活品質，透過篩檢才能早期發現、早期治療，才能遠離肝病威脅。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘表示，篩檢異常民眾後續將由衛生局及基金會提供免費腹部超音波檢查，肝基會另外提供家境貧困者，包括就醫交通補助單次往返新台幣500元、掛號費、健保部分負擔及自費部分等項目，屆時將以醫院收費實際金額全額補助。民眾若有疑問，也可電洽衛生局或基金會。

桃園市政府表示，衛生局從97年起與肝病防治學術基金會合作，分別在桃園、復興、大園、觀音、新屋、龍潭、大溪、蘆竹及楊梅等9個行政區辦理免費肝炎及肝癌篩檢，共篩檢1萬6822人，篩檢出B型肝炎帶原者2244人、C型肝炎陽性360人，後續都已完成追蹤及轉介。