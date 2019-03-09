苗栗魯冰花季 推廣貓裏紅茶風雨無阻

2019-03-09 16:46 中央社 苗栗縣9日電



苗栗市農會今天在國立聯合大學八甲校區風雨球場，舉辦魯冰花季及茶產業行銷推廣活動，雖然來回8公里健行賞花因下雨取消，不過農特產展售仍是熱鬧開場。

苗栗縣長徐耀昌、農糧署北區分署長蘇宗振、水保局台中分局長簡俊發、立法委員徐志榮以及多位民代、里長，共同出席由苗栗市農會所主辦的茶產業與農特產展售活動。

苗栗市農會指出，透過農委會、縣政府協助，近幾年在八甲地區推動茶園復耕計畫，目前復耕面積已超過16公頃，未來將朝向124公頃目標邁進；此外更與水保局、茶改場合作，在八甲茶區種植藍、白、黃等3種顏色魯冰花，面積約6公頃。

目前正值魯冰花盛開季節，一大片花海不但有助於推動觀光，花季過後，還可成為最佳的有機肥，提升貓裏紅茶品質，同時減少農民使用肥料，降低栽種過程中的管理成本。

徐耀昌表示，建議中央多補助苗栗舉辦製茶比賽和農特產展售活動，讓茶農們切磋技術之餘，還可結合觀光，增加農民的收益，同時開發新興休閒農業區特色亮點，可說是一舉數得，期望不久的將來，貓裏紅茶就可以和東方美人茶齊名。

雖然天公不做美，搭配活動的健行賞花臨時取消，不過會場摸彩活動還是照常舉行，吸引許多鄉親參與，苗栗市農會指出，10日還有一天活動，民眾可把握機會，前往一邊賞花、一邊品茗。