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鄭文燦赴美拜會孔傑榮 桃園擬設亞洲人權中心

2019-03-09 14:18聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市長鄭文燦訪美行進入尾聲，他於美東時間3月8日至紐約，拜訪知名法學教授孔傑榮（Jerome Alan Cohen），討論中國崛起情勢下台灣的自處策略等議題，鄭說，孔教授建議用人權、民主來搭建台灣和亞洲國家的連結平台，他相當認同，或許可從國門之都的桃園出發，在桃園設立亞洲人權中心，提倡個人自由也解決司法不公問題，並藉此與其他東亞國家交流對話。

高齡88歲的孔傑榮是美國著名中國及東亞法律專家，現為紐約大學法學院教授亞美法研究所共同主任，曾任前哈佛大學法學院副院長的他為前總統馬英九在美國哈佛大學的指導教授。

鄭文燦訪美行特地拜會孔，交流台灣對自由權利的保障和推廣等議題看法，鄭說，台灣的民主、科技等綜合指標排名，在全世界排名一定有前30名，包括醫療方面和多元文化方面也都是亞洲第一，可以說本身就是亞洲國家的典範。或許台灣面積很小，但就像是希臘城邦裡的雅典，「小而強、小而重要。」

鄭也向孔提及，在美國川普政府印太戰略下，台灣的獨特地位無可取代，假若消失，對美日等強國都會是很大影響。同樣的，做為朋友，台灣必定會是好的策略夥伴；若被當成籌碼，也將會是無法被替換的籌碼。

鄭文燦認為，台灣在自由度指標的分數也已經很高，確實應該想辦法向外影響周邊國家，對外強化台灣對個人自由所做的貢獻。

桃園市長鄭文燦於美東時間3月8日至紐約，拜訪知名法學教授孔傑榮（Jerome A...
桃園市長鄭文燦於美東時間3月8日至紐約，拜訪知名法學教授孔傑榮（Jerome Alan Cohen），討論中國崛起情勢下台灣的自處策略等議題。圖/桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦於美東時間3月8日至紐約，拜訪知名法學教授孔傑榮（Jerome A...
桃園市長鄭文燦於美東時間3月8日至紐約，拜訪知名法學教授孔傑榮（Jerome Alan Cohen），討論中國崛起情勢下台灣的自處策略等議題。圖/桃園市政府提供
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哈佛大學鄭文燦紐約
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