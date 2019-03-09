竹縣文化局製作影片 入圍第一屆日本國際觀光影像節

2019-03-09 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



由新竹縣府文化局在2018年製作的「HAKKA 好客竹縣」影片，參加第一屆日本國際觀光影像節，入圍東亞影片類「最佳影片」。這部時尚的穿越劇，藉由古裝與時裝的轉換演譯古蹟新與舊的對話，用時尚、年輕的語言帶領大家認識新竹縣珍貴的在地文化。

影片一開始綁著辮子的小女孩出現在北埔巷弄奔跑，隨著腳步的翻轉倒退畫面，帶著觀眾一起翻轉古蹟歷建，小女孩遇見導覽青年，時而古代時而現代，墜入新竹縣時光故事裡，宛如一趟時空記憶之旅。

文化局長李猶龍指出，片中出現姜秀鑾、周邦正、范仲淹、關西老木匠等人物、並且以鄧南光照片為基底，還原當年新埔潘宅嫁娶場面；更特別的是以穿越劇的手法，串連新竹縣的古蹟及歷史建築，搭配電子音樂及街舞，精心製作三街六巷九宗祠導覽簡介片「HAKKA 好客竹縣」。

七年級的新銳導演楊孟桓說，影片藉由穿越的觀點取景古蹟家廟的樣貌，讓流行的電子音樂與潮流街舞的特色來貫穿家廟的記憶，希望勾起民眾，整體影片構圖以方圓作為基準，呼應客家花磚建築工法中的幾何圖形排列。

故事內容強調穿越的意義，嘗試告訴觀眾人們終究都會帶著不同的身份回到家裡，代表這些家廟古蹟因家人回歸而新生，彼此在古蹟中持續產生新的記憶，族群與身份並不重要，重要的是這些古蹟正為人們開啟著接觸的機會，透過穿越與新舊交替的手法來提醒 「珍惜古蹟」的必要性。