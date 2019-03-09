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台積電、聯發科都來！交大就博會明登場

2019-03-09 12:17聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會明天（10日）上午10時起登場，為新竹市首場大學就博會。新竹市長林智堅表示，現場共計有250家企業機構、近290個攤位，共釋出近1萬7千個工作職缺，邀請青年學生把握機會到新竹參加，捕追自己的職涯夢。

勞工處長黃錦源表示，市政府與工研院和清大合作提供創新孵化中心、東門市場提供完善的青創基地，更在舊城區推出老屋活化的創業計畫，林智堅市長希望除了提供年輕朋友就業機會，更要提供他們創業的機會

此外，市府持續藉由與勞動部、新竹市的五所大學及民間企業，協力辦理校園就業博覽會，希望年輕人能在初入職場前，找到最理想的第一份工作，廠商企業也能找到最好的人才。

交通大學表示，此次參與徵才的有科技大廠如台積電、聯發科、聯電、鴻海等，以及新創科技涵蓋遊戲、5G、AI、機器人、穿戴裝置、行動支付、虛擬實境、雲端服務等，另外還有網購電商、食譜教學網站、影視平台與論壇平台如愛奇藝、MixerBox、Dcard、icook、蝦皮、Pinkoi等，參與廠商產業十足創新多元。

學務長黃美鈴說明，此次校園徵才特邀請創業校友及「交大校友會天使投資俱樂部」團隊回校設攤。其中，「有搞頭娛樂」由校友黃榆鈞、張育瑄及柯丞翰創辦的廣告遊戲化的設計公司，很受市場歡迎。

黃美鈴鼓勵青年，除了找工作外，可把握機會與返校徵才的廠商多談談、多交流，擷取求職創業的寶貴經驗。

勞工處長黃錦源表示，除了校園就博會以外，今年市府結合中央與產業資源，規劃了多元的職業訓練及就業徵才活動，將陸續推動，提供大家多樣化職涯發展選擇，黃錦源呼籲即將畢業的新鮮人和青年朋友，前來參加竹市的校園博覽會，畢業即就業，擁抱夢想薪想事成，開創美好未來。

2019交大校園徵才活動，將於3月10日(星期日)上午10時至下午4時，於該校綜合一館B1停車場、管理二館旁停車場舉辦，詳細資訊請上網查詢(https://goo.gl/g4niJL)。

2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會明天（10日）上午10時起...
2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會明天（10日）上午10時起登場。圖／新竹市政府提供
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2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會明天（10日）上午10時起...
2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會明天（10日）上午10時起登場。圖／新竹市政府提供
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2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會明天（10日）上午10時起...
2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會明天（10日）上午10時起登場。圖／新竹市政府提供
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2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會明天（10日）上午10時起...
2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會明天（10日）上午10時起登場。圖／新竹市政府提供
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2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會明天（10日）上午10時起...
2019國立交通大學Open House校園徵才博覽會明天（10日）上午10時起登場。圖／新竹市政府提供
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新竹創業林智堅
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