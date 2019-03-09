帶小樹苗去旅行！民眾冒雨排隊領限量超療癒苔蘚盆栽

2019-03-09 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



第6屆「帶小樹苗去旅行」活動，今天上午10點在高鐵新竹站登場，現場除了示範正確植樹，發送1500株台灣原生樹苗，還加碼贈送療癒系植物精油、苔蘚盆栽DIY組。雖然大雨下不停，仍吸引大批在地民眾排隊，更有不少從外縣市來新竹的旅客經過時停下腳步詢問。

活動由新竹縣副縣長陳見賢、林業試驗所所長張彬、高鐵公司總經理鄭光遠、潤雅生技公司董事長翟台茜等人出席開幕式，並示範正確植樹步驟，希望每一株送出的小樹苗都能被正確種下，長大成樹。

台灣高鐵公司總經理鄭遠光表示，台灣高鐵從2014年起，持續與梧桐環境整合基金會合作舉辦「帶小樹苗去旅行」活動，今年活動邁入第6年，已累積送出超過1萬株樹苗，並獲各界響應支持，希望小樹苗能透過旅客搭乘高鐵列車，將無限綠意過散至全台各地。

此次活動的樹苗由林業試驗所培育的健康樹苗，行政院農委會林業試驗所所長張彬說，送出的樹苗都是台灣原生種，包括蘭嶼蘭嶼羅漢松、疏脈赤楠、毛柿、椬梧、瓊崖海棠、四照花及杜英，大多都是喬木植物，因喬木植物的減碳功能更好。張彬指出，台灣原生植物長期適應在地氣候，只要注意種植前鬆土、移除塑膠苗盆及後續澆水照養，就有相當高的存活機率。

潤雅生技董事長翟台茜引用希臘諺語「一個社會會偉大，是當老一輩的人雖然知道自己沒有機會在樹下乘涼了，但他們依然種樹」，她表示，潤雅生技透過製造拯救生命的藥品來改善人類的生活品質，而種樹則是為了改善下一代人的生活，帶小樹苗去旅行活動不但與公司使命一致，也符合她個人對未來環境的期許。

梧桐基金會表示，活動已邁入第6年，每年都會不定期收到民眾分享樹苗的照片，像一位住在台中的湯先生，就在社群平台上分享自己三年前認養的台灣樹蘭小樹苗，已經從當年的60公分，長到比人還高。

梧桐基金會也指出，種樹是長期而持續的行動，無論個人或企業團體都可參與，因此，除了個人認養樹苗，今年也有企業認養稀有台灣原生種櫻花苗，並將於3月12日植樹節種植於新竹市金山里櫻花公園。

活動除了贈送1500株樹苗外，還準備了限量200份的苔蘚盆栽DIY組，以及台灣原生植物精油。小小的苔蘚盆栽非常適合放在家中或辦公桌，深綠色的苔癬植物裝在玻璃瓶中，再加上小裝飾品，療癒效果大大加分。另外，還有精油明信片也相當特別，民眾只要輕搓手中的明信片，就能聞到香味，且味道可持續約半年。