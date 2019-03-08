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影／努力一、二十年 後龍石滬維護獲中央補助

2019-03-08 22:01聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣後龍鎮沿岸的石滬是縣府公告的「文化景觀」，早年曾多達數十座，如今僅殘存合歡、母乃2座，在當地石滬文化永續維護協會及地方「搶救石滬」的呼聲下，中央已核定補助3年數百萬元的經常性維護計畫，保存石滬的工作獲得奧援。

後龍鎮沿海的石滬群隨時代演變幾乎消失殆盡，外埔里長許素瑋等人成立的石滬文化永續維護協會，近年來為保存石滬不遺餘力，致力傳承石滬製作、修護技藝，不時自發性協助修補石滬，但經費爭取不易，讓石滬保存工作面臨挑戰。

苗栗縣文化觀光局為搶救石滬群，除公告登錄為「文化景觀」，並提報計畫向文化部爭取常態性的維護管理計畫，獲得核定，文化部補助加上後龍鎮公所配合款，總經費320萬元。

許素瑋表示，一、二十年來當地居民致力保存石滬，終於獲得中央支持常態性的石滬維護保存計畫，協會已訂定維護方式、目標，每月至少有12天、每天2人輪流巡查石滬狀況，輕微破損可隨時修補，如情況嚴重，會動員更多人力修補，防止毀壞情況擴大，每年也安排歲修，目前外埔僅存的2座石滬，部分基礎已有被掏空現象，近日將動員填補、維護。

她指出，後龍石滬使用卵石，不同於澎湖或其他地區的咾咕石或玄武岩，因卵石平滑，要砌石卡緊難度高，還是要靠老一輩的傳統技法，目前外埔有能力維修石滬的老輩已屈指可數，因此技術傳承十分重要，石滬維護工作將由老師父指點，老中青三代一起投入，鑑於後龍石滬保存的重要性，協會還計畫提報爭取將石滬修築技術列為苗栗縣無形文化資產，永續保存先民修築石滬的智慧結晶。

苗栗縣後龍鎮外埔里長許素瑋致力石滬保存，後龍沿岸的合歡、母乃石滬，獲中央及地方補...
苗栗縣後龍鎮外埔里長許素瑋致力石滬保存，後龍沿岸的合歡、母乃石滬，獲中央及地方補助進行3年維護保存計畫。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍沿岸保存迄今的合歡石滬。圖／報系資料照
苗栗縣後龍沿岸保存迄今的合歡石滬。圖／報系資料照
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苗栗縣後龍鎮保存迄今的合歡石滬，民眾和遊客在退潮後體驗捕撈樂趣。圖／報系資料照
苗栗縣後龍鎮保存迄今的合歡石滬，民眾和遊客在退潮後體驗捕撈樂趣。圖／報系資料照
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